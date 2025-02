video suggerito

Tommy Paul mette in fila i tennisti più forti: "Djokovic mi ha fatto sentire uno stupido" Il tennista americano in un'intervista rilasciata in un podcast ha parlato di Zverev, Alcaraz e Djokovic. Tommy Paul è stato disarmante nel definire l'unica sfida con il giocatore serbo.

A cura di Alessio Morra

Tommy Paul è uno dei tennisti maggiormente progrediti nell'ultimo anno. L'americano è riuscito a entrare nella top ten, con pieno merito, e ha la possibilità di continuare a crescere. I tornei sul cemento (Indian Wells e Miami) potrebbero aiutarlo alla scalata. Ma intanto il giocatore del New Jersey in un'intervista ha parlato di Alcaraz e Djokovic, e riguardo il tennista serbo ha usato una parola molto particolare per definirlo.

Quando Tommy Paul sfidò Djokovic

Ha rilasciato un'intervista al podcast Nothing Major il numero 9 ATP. Paul ha parlato di tante cose e ha risposto a domande anche riguardanti una serie di avversari che ha avuto modo di affrontare. Djokovic è stato il suo incubo. Il serbo lo ha fatto sentire, addirittura, stupido: "Djokovic mi ha fatto sentire uno stupido l'unica volta che ho giocato di lui, erano gli Australian Open. Io stavo giocando il mio miglior tennis e lui mi fece sentire stupido".

Paul si qualificò a sorpresa per le semifinali, trovò Djokovic che lo batté tre set a zero, per poi vincere il torneo in una finale senza storia con Tsitsipas, quello che è stato poi il decimo e ultimo trionfo a Melbourne (Sinner ha vinto le ultime due edizioni).

Paul e le sfide con Zverev e Alcaraz

Giudizi differenti per Zverev e Alcaraz, che sono due tennisti di altissimo livello ma che non hanno fatto sentire ‘stupido' l'americano: "Non ho giocato contro Zverev per molto tempo, quest'anno l'ho ritrovato e ha giocato un tennis impressionante. Alcaraz l'ho trovato lo scorso anno a Wimbledon, stava giocando a livello pazzesco. Fritz? Lui è fortissimo, ma lo conosco bene, è un amico, con lui è diverso".