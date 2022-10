Tennisti si rifiutano di giocare all’ATP Napoli: la palla rimbalza male, i campi sono disastrati La Tennis Napoli Cup è iniziata malissimo con i tennisti impegnati nelle qualificazioni che si sono rifiutati di giocare sui campi rovinati dal maltempo. La nota degli organizzatori.

A cura di Marco Beltrami

La possibilità di assistere ad un intrigante spettacolo sportivo, ha lasciato il posto prima ad un attesa quasi interminabile e poi alla beffarda delusione. Non è partito bene la Tennis Napoli Cup, torneo ATP 250 di scena sui campi in cemento del lungomare del capoluogo campano. I match di qualificazione per il tabellone principale in programma oggi presso gli impianti di Mergellina, non sono stati disputati. Sia questi che quelli in programma domenica sono stati invece riprogrammati presso il Tennis Club Pozzuoli.

Una situazione quasi surreale e legata alle condizioni della superficie di gioco, considerata impraticabile dagli addetti ai lavori. I giocatori che nella mattinata hanno iniziato i lavori di riscaldamento in vista dei match si sono ritrovati a dover fare i conti non solo con i colpi degli avversari, ma anche con rimbalzi imprevedibili. Tutto causato al fondo sconnesso, con veri e propri bozzi e avallamenti, causati dal maltempo e dalla pioggia dei giorni scorsi. La pallina per i giocatori in molti casi è sembrata una scheggia impazzita, ingestibile e incontrollabile.

A quel punto impensabile pensare di giocare per i protagonisti che hanno fatto sentire la propria voce agli organizzatori. Oltre ai rimbalzi infatti, molti si sono preoccupati anche per il rischio di possibili infortuni. Il tutto è finito come spesso accade anche sui social, con diversi video che hanno fatto capolino su Twitter e che mostrano le difficoltà dei tennisti rifiutatisi di giocare. A quel punto inevitabile fermare le ostilità, con buona pace anche dei nove italiani che erano impegnati nelle qualificazioni con la speranza di rientrare tra i quattro che entreranno nel main draw.

Sulla pagina ufficiale del Tennis Club Napoli, è stato pubblicato un comunicato che ha confermato lo stop alle partite sui campi in cemento del lungomare oggi e domani, con lo spostamento delle partite previste sui campi del Tennis Club Pozzuoli. Il tutto per evitare poi ovviamente ingolfamento nel programma nei prossimi giorni. Nella nota sono stati anche forniti i dettagli di quanto accaduto, e cosa ha portato a questa situazione surreale.

Tutto sarebbe legato a problemi del materiale usato per realizzare i campi, che avrebbe ceduto alla pioggia: "Per problemi relativi a materiale usato per la realizzazione dei campi dall’azienda Mapei, leader del settore nel mondo, quindi per cause indipendenti dall’organizzazione, si è reso necessario rinviare gli incontri di qualificazione al torneo previsti per oggi e domani, sabato e domenica, onde permettere i necessari interventi per il ripristino dell’agibilità dei campi.Per tale motivo gli incontri di qualificazione non avranno luogo sui campi del Tennis Club Napoli.Il torneo partirà regolarmente lunedì con il tabellone principale.I biglietti venduti per le giornate di oggi e domani, potranno essere rimborsati o rischedulati per la giornata di lunedì, a scelta del gentile cliente, per la sessione diurna o serale".