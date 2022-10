Beffa Tennis Napoli Cup, partite annullate: i campi sono impraticabili Annullate le partite di qualificazione del torneo Tennis Cup Napoli: i campi sono impraticabili, i match si spostano al Tc di Pozzuoli-Monterusciello.

A cura di Nico Falco

Brutta sorpresa per chi oggi, sabato 15 ottobre, era al Villaggio della Tennis Cup Napoli su Lungomare, in attesa di assistere alle partite di qualificazione dell'Atp: tutti gli incontri sono stati annullati perché i campi non sono praticabili. A causare il disastro è stata la pioggia che si è abbattuta violentemente sulla città due giorni fa. Al Tc Napoli i campi sono in terra rossa e nell'ultima settimana sono stati trasformati in cemento.

Come si è potuto constatare da numerose foto e video amatoriali sul tappeto da gioco c'erano vistosi bozzi che rendevano impraticabile il rettangolo per gli atleti e a dir poco incerta la traiettoria della pallina. Chi era in fila, dalle 11 di stamattina, ha saputo soltanto alle 13.30 circa che gli incontri non ci sarebbero stati.

Matteo Berrettini a Napoli, ma forfait di Rublev

Peraltro c'è grossa attesa a Napoli anche perché poche ore fa il re del tennis italiano, Matteo Berrettini, numero 16 della classifica mondiale, ha annunciato a sorpresa la sua partecipazione all'Atp 250 partenopeo con una wild card. La stessa che consentirà l'ingresso di Luca Nardi e Flavio Cobolli a completare il tabellone principale del torneo. Ieri, invece, il dispiacere del forfait di Andrej Rublev, il russo numero 9 del mondo.

Leggi anche Come stanno gli intossicati da sospetta mandragora, il più grave ha la polmonite

Il torneo di Napoli è stato annunciato in pompa magna dal Comune di Napoli, che nei giorni scorsi aveva reso nota l'apertura al pubblico del Villaggio del tennis allestito da piazza della Repubblica fino alla Rotonda Diaz, accanto al Tennis Club Napoli. Il percorso, si legge nel comunicato diffuso da Palazzo San Giacomo, si compone di 22 stand allestiti «ed introdurrà gli appassionati al mondo dell'ATP 250 di Napoli che si disputerà dal 17 al 23 ottobre 2022, con le qualificazioni in programma sabato 15 e domenica 16 ottobre».

Monterusciello per recuperare le partite

Non è chiaro se le condizioni dei campi potranno essere ripristinate entro lunedì, 17 ottobre, quando dovrà partire ufficialmente il torneo. Pare certo però che non possano venire utilizzati oggi e probabilmente nemmeno domani: in queste ore si cerca una soluzione provvisoria per le qualificazioni, gli incontri saranno spostati a Monterusciello, al Tennis Club Pozzuoli, per giocare i match. Il Circolo si metterà ora subito al lavoro, si apprende, per ospitare il tabellone principale del torneo al via lunedì.

Sui social sono in molti quelli che si lamentano della beffa, soprattutto per i modi scelti per comunicazione l'annullamento: le persone in fila sono rimaste infatti in attesa per diverse ore prima che arrivassero spiegazioni sul motivo per cui non si potesse accedere alle strutture. Su Internet pubblicate dagli utenti anche le foto che mostrano le condizioni dei campi (immagine pubblicata in alto), dalle quali si evince la non praticabilità.