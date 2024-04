video suggerito

Napoli, scossa di terremoto ai Campi Flegrei alle 22,32: avvertita dalla popolazione Il sisma, avvertito dalla popolazione in diverse località del napoletano, è stato preceduto e seguito da altre tre scosse minori.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una scossa di terremoto di magnitudo attualmente stimata di 2.1 è stata registrata ai Campi Flegrei alle ore 22,32 di oggi, martedì 9 aprile 2024, ad una profondità stimata di 2,7 chilometri, dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'epicentro è stato individuato in Agnano Pisciarelli. Il terremoto è stato avvertito distintamente in tutta l'area flegrea, da Pozzuoli, a Bacoli, a Quarto e Marano e nei quartieri occidentali di Napoli, come Agnano, Bagnoli, Fuorigrotta e Pianura.

La scossa avvertita dalla popolazione in diverse località del Napoletano

La scossa è stata avvertita in diverse località, come via Vigna, via Pisciarelli, Arco Felice, via Vecchia delle Vigne. Cavalleggeri, Lucrino, Rione Toiano, via Campana, vecchia San Gennaro, solo per citarne alcune. Al momento non sono stati segnalati danni a cose o persone.

La scossa delle 22,32 è stata preceduta da un altro sisma alle 22,27, di magnitudo 0,7 e profondità 2,2 chilometri nella zona di Pisciarelli, e seguita da una terza scossa alle 22,38 di magnitudo 0,4 e profondità 2,3 chilometri e da una quarta scossa alle ore 22,53 alla profondità di 2,7 chilometri, di magnitudo 0,9.

Giovedì 11 aprile 2024, intanto, è stato fissato il confronto con la popolazione e la Protezione Civile Nazionale, gli scienziati dell'Ingv e altri esperti del settore, la Regione Campania e le altre istituzioni, tra le quali il Comune di Pozzuoli, per fare il punto sul fenomeno del bradisismo. In quell'occasione, gli esperti risponderanno alle domande dei cittadini, illustrando tutte le attività di prevenzione contro il rischio bradisismico messe in campo in questi mesi, dopo l'approvazione del Decreto Campi Flegrei.