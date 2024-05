video suggerito

Tathiana Garbin e il messaggio di Sinner: “Roba pazzesca, quando l’ho sentito non ce l’ho più fatta” Tathiana Garbin si commuove ancora oggi quando pensa al messaggio di Jannik Sinner prima della sua operazione per il rarissimo tumore che l’ha colpita: “Lo conosco da quando era ragazzino, non ce l’ho più fatta… che bella persona”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Tathiana Garbin la settimana scorsa era al Foro Italico a Roma per seguire gli Internazionali d'Italia: di nuovo sul pezzo – da capitana della nazionale femminile di tennis, con cui lo scorso novembre ha sfiorato a Siviglia la vittoria della Billie Jean King Cup, l'equivalente della Coppa Davis per i maschi – dopo il periodo difficile delle operazioni e delle cure per il tumore rarissimo che l'ha colpita. Una malattia con cui sta combattendo e che tuttavia le ha permesso di scoprire quanta gente le voglia bene, in primis Jannik Sinner che la commosse in diretta con la sua dedica dopo aver vinto la Davis a Malaga: "Una roba pazzesca", ricorda adesso Tathiana.

Tathiana Garbin ò la capitana di Billie Jean King Cup dal 2016

L'Italia quella magica sera di fine novembre aveva battuto l'Australia in finale e Sinner si presentò in conferenza ben sapendo che l'indomani la Garbin si sarebbe dovuta sottoporre alla seconda operazione dopo la prima di settembre: "Domani è un giorno importante per Tathiana – disse cogliendo di sorpresa tutti e facendo venire un groppo in gola – speriamo che questa vittoria le possa dare forza. Saremo tutti con lei. Qua si parla di vincere la Coppa Davis, sì, che è bello, si fa la storia e siamo tutti contenti. Ma quello che conta nella vita è totalmente qualcos'altro. Dobbiamo sentirci molto fortunati di essere in questa posizione in cui siamo e saremo tutti con lei".

Parole che toccarono nel profondo la 46enne veneta: "Sì… aspetti un attimo – risponde a precisa domanda nell'intervista a Libero, costretta a fermarsi perché si commuove ancora oggi – Una roba pazzesca, quando ho sentito le parole di Jannik, che conosco da quando era ragazzino, non ce l'ho più fatta… Bella persona, lui. Ci messaggiamo, il suo segreto è che quando parla usa sempre il noi e mai l'io. È consapevole che i risultati si ottengono con un team che funziona. Ed è così. Funziona così anche nella mia squadra di azzurre".

Jannik Sinner può diventare numero uno al mondo al Roland Garros

La Garbin torna poi sulla scoperta della sua malattia, lo pseudomixoma peritonei: "Lo scorso autunno ero di ritorno dallo US Open e avvertivo spesso forti dolori alla pancia. La diagnosi è stata terribile: pseudomixoma peritonei, ovvero un rarissimo tumore dell'appendice. Mi hanno detto che colpisce una persona su un milione e ho pensato: entro in campo e cercherò di vincere anche questa partita. Mi sono operata due volte. I medici mi dissero che le speranze di risolvere il problema non erano molte".

Tra le due operazioni ci fu la finale di Billie Jean King Cup di Siviglia: "Sono stati giorni incredibili: le ragazze, che sapevano del tumore, mi sono state vicine come figlie. Tutte, dalla Paolini alla Errani. Ho pensato che, in fin dei conti, avevo vissuto 46 anni magnifici e quel ricordo ha compensato tutto, anche la chemioterapia. Tra un intervento e l'altro ho perso 10 chili".