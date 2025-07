Tallon Griekspoor: “Contro Sinner sai cosa aspettarti, Alcaraz è molto più completo”

Tallon Griekspoor è un tennista olandese, è nei primi 30 della classifica ATP, ed è stato interpellato sul dualismo tra Sinner e Alcaraz. Griekspoor pur elogiando l’italiano: “Jannik è a un livello altissimo”, ha espresso in modo netto una preferenza tecnica per lo spagnolo.

Il mondo del tennis spesso si interroga sul dualismo tra Sinner e Alcaraz. Senza voler essere troppo ecumenici si può dire che esiste solo una certezza: sono due grandissimi campioni, anche se in questo momento la bilancia pende dalla parte di Jannik, che è numero 1 da più di un anno ed ha vinto Wimbledon pochi giorni fa. Il tennis, di alto livello, di sicuro è in buone mani, con una rivalità destinata a fare la storia. Tallon Griekspoor, giocatore olandese, è stato interrogato sui due campioni del tennis e giudicandoli ha dato una risposta piuttosto sorprendente: "Sono fortissimi, ma Alcaraz ha colpi incredibili, diversamente da Sinner, contro di lui sai già cosa aspettarti".

"Sinner non ha il gioco a rete di Alcaraz"

Quando si danno giudizi la polemica è sempre dietro l'angolo. L'olandese ha parlato nel podcast ‘Changeover' ed ha spiegato perché per lui è più complicato affrontare Carlos Alcaraz che Jannik Sinner. A da The Tennis Gazette ha dichiarato: "Con Sinner sai cosa aspettarti, lui sa fare tutto e lo fa bene, è il migliore in questo momento. Ma non ha le capacità e il gioco a rete di Alcaraz. Non ha nemmeno la palla corta né lo slice di rovescio. Sinner è a un livello altissimo, ma quello che fa Alcaraz è incredibile".

"Alcaraz è più incostante di Sinner"

Dunque Sinner campione assoluto, sì, pure per Griekspoor, ma lo spagnolo ha colpi che Jannik non ha: "Alcaraz è un po' più incostante, forse perché non usa le opzioni al momento giusto. Ma credo che Alcaraz possa raggiungere un livello superiore rispetto a Sinner, perché è più completo".

I precedenti di Griekspoor con Sinner e Alcaraz

Giudizi opinabili quelli di Griekspoor che, come lui stesso ha detto, qualche occasione (più mezza) con Sinner ce l'ha avuta. Ma il bilancio dei confronti diretti dice comunque 6-0, anche se l'olandese è riuscito a vincere tre set e gli ha dato un minimo di fastidio. Bilancio simile con Alcaraz, avanti 5-0 negli head to head con Griekspoor mai vincente di un set, ma che più di una volta è riuscito ad allungarsi fino al tie-break.