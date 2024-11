video suggerito

Swiatek sbigottita in conferenza, la sua vittoria è stata inutile e non lo sapeva: surreale alle Finals Swiatek dopo avere polverizzato Daria Kasatkina nell’ultimo match delle WTA Finals si è presentata davanti ai microfoni, ma è rimasta di stucco dopo una domanda in particolare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Brutta sorpresa in conferenza stampa per Iga Swiatek. La numero due del mondo dopo avere polverizzato Daria Kasatkina nell'ultimo match delle WTA Finals si è presentata davanti ai microfoni, ovviamente soddisfatta per la sua prestazione. Qui però ecco la doccia fredda, perché qualcuno dei presenti le ha ricordato che il risultato del match di oggi non aveva impatto su un'eventuale qualificazione al turno successivo. Infatti la vittoria successiva di Krejcikova su Gauff, ha tagliato fuori la polacca.

Swiatek sorpresa in conferenza, capisce che il suo match non serviva a nulla

6-1, 6-0 in poco più di 50 minuti per la numero due al mondo. Una lezione di tennis durissima per Kasatkina entrata in gioco in extremis per sostituire Pegula. Durante la conferenza post-match, un cronista le ha ricordato: "Sapevi fin dall'inizio che questa partita non avrebbe avuto alcuna influenza sulla tua qualificazione alle semifinali?". Qui tra la sorpresa di tutti, Swiatek è caduta dalle nuvole: "Vuoi dire che non importava? Perché". Spaesata la tennista polacca alla quale poi hanno spiegato: "Nessuno te l'ha detto? In pratica, vincere o perdere, il tuo risultato non conta. Conta l'ultimo". Dopo qualche secondo di silenzio e con un'espressione sbigottita, la giocatrice si è limitata a dire: "Oh… grazie".

La reazione sbigottita di Swiatek, poi arriva la doccia fredda dell'eliminazione dalle Finals

Il riferimento era appunto alla partita tra Krejcikova e Gauff. Come ha reagito Swiatek? L'ex prima giocatrice del ranking, reduce dal recente sorpasso incassato da Sabalenka, a quel punto molto delusa si è limitata solo ad abbassare lo sguardo dicendo poi un semplice "oh… grazie". Dopo una breve pausa in conferenza Swiatek ha proseguito: "Ho giocato in modo molto solido e ho fatto di tutto per vincere la partita. Ho cercato di concentrarmi su ciò che volevo migliorare. Ho avuto tempo per giocare in rotazione e in un certo senso avevo l'iniziativa e controllavo quello che succedeva in campo".

E l'ulteriore doccia fredda è arrivata poche ore dopo proprio grazie alla giocatrice ceca che imponendosi su Gauff ha strappato la qualificazione alla semifinale delle Finals proprio insieme all'americana, tagliando fuori Iga.