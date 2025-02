video suggerito

Swiatek sbatte la racchetta per terra, Ostapenko non si contiene: la reazione è irriverente La tennista polacca battuta nella semifinale del torneo di Doha dalla sua bestia nera: contro la lettone ha perso cinque match in altrettante sfide. Durante il match ha sfogato tutta la sua frustrazione in maniera plateale.

A un certo punto Iga Swiatek non ce l'ha fatta più e ha avuto un crollo nervoso. Fuori di sé per la piega negativa presa dalla semifinale del torneo di Doha contro Jelena Ostapenko, ha scagliato con violenza la racchetta per terra. Ha sfogato così la frustrazione che l'ha assalita quando s'è trovata di fronte la tennista lettone che è la sua bestia nera. La polacca, ex numero uno al mondo, aveva già perso il primo set 6-3 e sul parziale di 3-0 per l'avversaria ha perso il controllo.

La polacca ha un crollo di nervi, la lettone sorride meravigliata

Il suo match s'è concluso virtualmente in quel momento: non ha avuto più forza emotiva né intensità agonistica da contrapporre, trascinandosi fino al 6-1 finale che l'ha rispedita a casa. Eloquente la reazione (s'è coperta la testa con l'asciugamano) quando è tornata alla sua postazione, più ancora quella dell'avversaria che l'ha osservata mentre si lasciava andare.

Ostapenko ha accennato a un sorriso irriverente e di meraviglia per la delusione dirompente della polacca: ha capito di avere la partita in pugno ed è riuscito a gestirla nel migliore dei modi. Lo conferma quanto accaduto nel corso del game che scandirà il 4-0 e la lenta agonia della polacca.

Una sconfitta in due set che brucia e fa male, è la quinta consecutiva al cospetto di Ostapenko in altrettanti confronti diretti: le ha strappato anche la possibilità di ottenere l'ennesimo titolo in Qatar dove aveva vinto le ultime tre edizioni del torneo, per un totale di ben quindici vittorie consecutive. Swiatek a fare una doccia fredda per sbollire la rabbia, la rivale in campo a raccogliere l'applauso del pubblico: proverà a conquistare il trofeo sfidando una tra Alexandrova e Anisimova.

Perché Swiatek soffre così tanto il gioco di Ostapenko

Il filotto di ko rimediati da Swiatek si spiega con le caratteristiche del gioco di Ostapenko: ne soffre il ritmo aggressivo e i colpi sferrati con potenza, le ruba il tempo e la sfianca con gli attacchi a ondate, la obbliga a un atteggiamento di rimessa smorzandone la capacità di imporre il proprio dominio. In buona sostanza, ha la sensazione di trovarsi davanti a un muro e non riesce a trovare le giuste contromisure.

"So come affrontare Swiatek – ha ammesso la lettone alla fine dell'incontro – e per questo mi sentivo abbastanza tranquilla. Ero molto concentrata su me stessa e sul modo migliore per giocare contro di lei".