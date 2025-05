video suggerito

Swiatek piange disperata in panchina durante la partita contro Gauff: è stato un massacro Iga Swiatek in grande difficoltà contro Coco Gauff a Madrid. Crollo emotivo per la polacca, incapace di reagire. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

Iga Swiatek ha incassato una pesante lezione a Madrid da Coco Gauff. Al netto della prestazione molto positiva dell'americana, non si può non notare la debacle della polacca che non è riuscita a conquistare la sua terza finale consecutiva nella capitale spagnola. Un disastro, certificato anche dalle difficoltà emotiva della 23enne che si è lasciata andare anche a momenti di pura frustrazione.

Swiatek travolta da Coco Gauff a Madrid

La numero due del mondo è riuscita a racimolare appena due game, perdendo 6-1, 6-1 contro Gauff. Tanti gli errori della polacca mai vista così in difficoltà su una superficie che gradisce. All'avversaria è bastato sfoderare una partita solida per portare a casa l'intera posta in palio che le permette di conquistare così l'ultimo atto del torneo WTA 1000 e la terza affermazione nei confronti diretti.

Il linguaggio del corpo ha tradito l'insofferenza e la frustrazione di Iga che si è resa protagonista di gesti di disappunto. Dopo essersela presa con la racchetta, Swiatek ha urlato una parolaccia in direzione del suo angolo. Un'affermazione che non è sfuggita al giudice di sedia che non ha perso tempo per punirla con un warning. Tanta rabbia e delusione per l'ex prima giocatrice del ranking WTA che sul punteggio di 6-1, 3-0 ha vissuto anche un momento difficile in panchina.

Swiatek scoppia a piangere contro Gauff, non se lo spiega

Iga Swiatek infatti si è coperta il volto con un asciugamano e ha iniziato a piangere disperata, come si è potuto facilmente intuire. Immagini molto triste e a cui non siamo certo abituati con la polacca che poi, ha mostrato i segni del pianto prima di rientrare in campo. Lacrime legate all'impossibilità di sfoderare il suo miglior tennis e di non riuscire ad esprimersi al meglio o ad invertire la rotta. Sperando che tutto si tratti solo di un passaggio a vuoto.