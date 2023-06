Svolta storica al torneo di Wimbledon: da quest’anno match commentati dall’Intelligenza Artificiale Gli organizzatori del torneo di Wimbledon hanno annunciato l’utilizzo del commento generato dall’Intelligenza Artificiale a partire dall’edizione di quest’anno che inizia il prossimo 3 luglio.

A cura di Paolo Fiorenza

Sembra incredibile considerando quanto Wimbledon e l'All England Lawn Tennis and Croquet Club che organizza il torneo del Grande Slam londinese siano legati alla tradizione (basti pensare all'obbligo di indossare abiti completamente bianchi per giocatori e giocatrici), ma la notizia ufficializzata nelle ultime ore è vera e segna una svolta epocale nell'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale applicata allo sport e all'intrattenimento.

L'All England Club ha infatti annunciato che il commento generato con l'IA sarà usato per tutti i pacchetti di highlights del torneo che inizia il prossimo 3 luglio: questo significa che tutti i video di sintesi di qualsiasi incontro giocato a Wimbledon 2023 (singoli e doppi, maschile e femminile, juniores etc) saranno commentati non da telecronisti umani ma da una voce generata dall'Intelligenza Artificiale, in quello che gli organizzatori del torneo hanno descritto come "il primo passo" verso l'utilizzo futuro del commento dell'IA in partite in diretta.

Wimbledon già da qualche anno si avvale dell'Intelligenza Artificiale per i pacchetti di statistiche e il ‘player power index' (un'analisi del momento di forma dei giocatori basata sull'IA), ma questo sarà il primo audio creato interamente in questo modo. Utilizzando la tecnologia di Intelligenza Artificiale di IBM, Wimbledon produrrà commenti audio e didascalie per tutti gli highlights del torneo, che potranno essere guardati sul loro sito e sull'app.

La finale dello scorso anno vinta da Djokovic su Kyrgios

Lo scenario prossimo è produrre commenti IA per le partite dal vivo, ma Wimbledon esclude che possano essere implementati per i tornei principali ovvero che possano sostituire gli attuali commentatori televisivi e annessi opinionisti, bensì serviranno per raccontare in diretta match che attualmente non dispongono di copertura.

"Vedo l'Intelligenza Artificiale come un complemento dell'elemento umano, piuttosto che un sostituto – ha spiegato al Telegraph il capo di IBM Sports Partnerships, Kevin Farrar – Non puoi sostituire John McEnroe in cabina di commento, quell'elemento umano deve sempre essere presente. È piuttosto qualcosa di supplementare e complementare. Per Wimbledon si tratta di fornire commenti in futuro su partite che al momento non hanno commenti umani, come gli eventi senior, junior e su sedia a rotelle".

Insomma neanche i maestri della tradizione secolare (la prima edizione del torneo di Wimbledon risale al 1877) restano insensibili alla rivoluzione che negli ultimi mesi ha portato all'utilizzo massiccio dell'Intelligenza Artificiale – vedasi uno strumento come ChatGPT – in tutti i campi, con annesso dibattito su opportunità, vantaggi, abusi e rischi.