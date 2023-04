Svolta epocale nel tennis, addio ai giudici di linea: dal 2025 si utilizzerà solo l’elettronica L’ATP ha annunciato una vera rivoluzione: dal 2025 l’Electronic Line Calling Live prenderà il posto dei giudici di linea in tutti i tornei.

A cura di Ada Cotugno

Il tennis si prepara a vivere una vera e propria rivoluzione tecnologica: dal 2025 l'ATP dirà addio ai giudici di gara per adottare esclusivamente la chiamata elettronica in modo definitivo in tutti i suoi tornei e automatizzare le decisioni in campo

L'Electronic Line Calling Live (ELC Live) coprirà tutte le linee di campo e prenderà il posto che fino a oggi era stato occupato dai giudici di linea. La rivoluzione è cominciata già diverse stagioni fa, con un'implementazione lenta ma sempre più diffusa della tecnologia che fino a oggi ha affiancato i giudici di linea ma che fra due anni li sostituirà definitivamente.

L'ATP ha deciso di programmare questo grande passo per ottimizzare l'accuratezza e la coerenza tra i tornei e tutti i campi da gioco, mettendo quindi a disposizione un metro di giudizio sempre costante e lineare e venire incontro così anche alle richieste di tutti gli appassionati.

L'esperimento dell'inserimento della tecnologia era già stato lanciato in tempo di Covid: dalla Next Gen ATP Finals del 2017 di Milano in poi la chiamata elettronica ha trovato sempre più spazio, in una sere di sperimentazioni che hanno poi permesso di fare notevoli passi in avanti. Anche i giocatori si sono mostrati favorevoli a questa rivoluzione, a partire da Djokovic.

Negli ultimi anni il sistema è stato utilizzato in diversi tornei su base volontaria, diventando molto popolare durante la pandemia per ridurre l'afflusso di persone presenti sul campo.

A illustrare i piani futuri ci ha pensato Andrea Gaudenzi, presidente dell'ATP: "La tradizione è fondamentale per il tennis e i giudici di linea hanno svolto un ruolo importante nel corso degli anni. Detto questo, abbiamo la responsabilità di abbracciare l'innovazione e le nuove tecnologie. Il nostro sport merita la più accurata forma di arbitraggio e siamo lieti di poterla offrire a tutto il nostro Tour a partire dal 2025".

L'implementazione della tecnologia ELC Live non servirà soltanto per "ottimizzare la precisione e coerenza" (come si legge nel comunicato ufficiale), ma anche per raccogliere dati relativi al colpo di palla che porteranno a "un livello di statistiche senza precedenti" sui giocatori.