Super Musetti vola agli ottavi al Roland Garros: dominio totale su Norrie battuto in 3 set Lorenzo Musetti domina in tre set (6-1, 6-2, 6-4) asfaltando completamente Norrie, n.14 del tabellone, e vola agli ottavi del Roland Garros dove troverà il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz e Denis Shapovalov.

A cura di Fabrizio Rinelli

Match straordinario di Lorenzo Musetti che domina in tre set (6-1, 6-2, 6-4) asfaltando completamente Norrie, n.14 del tabellone, e volando agli ottavi del Roland Garros dove troverà il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz e Denis Shapovalov. A tal proposito Musetti a fine gara ha detto: "Guarderò alcuni scambi della loro partita – ha detto – Sono due grandi giocatori, sarà una battaglia ma prima di tutto voglio godermi questa settimana con il mio team".

All'Italia dunque non riesce il 3 su 3 ma quantomeno Musetti riesce a raggiungere Sonego portando due azzurri agli ottavi del Roland Garros dopo la sconfitta a sorpresa di Fognini contro Ofner condizionata anche da un infortunio per il tennista ligure. Quello di Musetti è stato un match bello, a senso unico e completamente dominato dall'azzurro capace di asfaltare un avversario ostico come Norrie in soli 3 set. Finisce 6-1 6-2 6-4 dopo oltre due ore e 10 minuti di gioco con il toscano che approda così agli ottavi del Roland Garros dando una grandissima gioia all'Italia.

Musetti in azione contro Norrie.

Il dominio di Musetti è tale da conquistare il primo set con il punteggio di 6-1 in 33 minuti. L'azzurro ha dominato in lungo e in largo surclassando totalmente Norrie. Il secondo parziale è invece durato 9 minuti in più ma egualmente controllato da Musetti, devastante con il servizio (zero palle break concesse) e molto efficace in risposta.

Norrie non riesce ad avere spazio di manovra anche se nel terzo parziale il match sembra riprendere equilibrio dato che Musetti va per la prima volta in svantaggio. Norrie si procura delle palle break nell’ottavo gioco che potevano destabilizzare l’azzurro che invece è stato bravo ad annullarle tornando a dettare legge. Musetti così ha la strada spianata e stacca il pass per gli ottavi di finale battendo per la seconda volta nel giro di un mese Norrie.