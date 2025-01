video suggerito

Stretta di mano rifiutata agli Australian Open, il doppio femminile finisce male: volano accuse Brutto epilogo agli Australian Open per il doppio femminile tra le coppie Mladenovic/Zhang e Kichenok/Chan. Accuse e mancato fair play. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Atmosfera speciale, di grande cordialità, agli Australian Open anche se non mancano le note stonate. Una di queste è rappresentata dall'epilogo della partita valida per il torneo di doppio femminile tra le coppie Mladenovic/Zhang e Kichenok/Chan. Purtroppo il fair play a rete è sfumato, a causa di un mancato saluto a dimostrazione delle storie tese createsi precedentemente in campo. Una brutta scena, che si poteva evitare.

La coppia formata dalla francese e dalla cinese ha avuto la meglio imponendosi nel primo set al tie-break e nel secondo 6-2. Durante la sfida però non sono mancati i momenti di tensione con la resa dei conti arrivata ai saluti finali. Quando Mladenovic si è ritrovata a pochi centimetri dalle avversarie, ha dovuto fare i conti con il muro alzato da Kichenok. Quest'ultima si è rifiutata di stringerle la mano, portandosi la stessa in alto. Di fronte al tentativo reiterato della transalpina, l'ucraina ha fatto proprio un leggero cenno del no con la testa di fronte all'"ohhhhh" di ironico stupore di Kiki.

Imbarazzo a rete con Kichenok che ha comunque salutato la compagna di Mladenovic, seppur in modo molto distaccato. La cosa è finita lì con la coppia vincitrice che ha deciso di non alimentare ulteriori polemiche e scontri. Sulla vicenda però è tornata la giocatrice francese nell'intervista immediatamente successiva. In realtà è lei quella che si è sentita un po' presa di mira dai comportamenti tutt'altro corretti delle avversarie.

Questa la sua lamentela: "È stato un inizio molto lento, ma se volete la mia sincera opinione, credo che le avversarie mi abbiano svegliata perché hanno dimostrato antisportività durante il mio servizio e mi sono arrabbiata molto. Ero tipo ‘OK, ecco come inizia la partita'". Ecco allora la reazione di Mladenovic, che si è presa una bella rivincita con le avversarie anti-sportive: "Sì, mi hanno svegliato ma sono rimasta molto composta con la mia partner e abbiamo lottato insieme per trovare una soluzione. Quello è stato l'innesco per me, e le cose sono andate sempre meglio durante la partita. Sono soddisfatta del nostro livello".