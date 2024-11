video suggerito

Stefan Edberg in imbarazzo alle ATP Finals, la colpa è tutta della Kiss Cam L’ex numero 1 del mondo è a Torino per le ATP Finals, durante l’incontro Sinner-Medvedev è stato inquadrato in un paio di occasioni. Ed Edberg è stato messo in imbarazzo dalla Kiss Cam. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Stefan Edberg è stato uno dei tennisti più forti della sua generazione, è stato l'ultimo vero grande giocatore d'attacco, da serve and volley, nella storia del tennis, le sue volée sono proverbiali. Grande rivale di Becker, viene ricordato per la sua grande classe, il suo fair play, la sua correttezza, e per la sua estrema eleganza, che ha mostrato anche in un momento di potenziale e grande per lui imbarazzo, per lui alle ATP Finals, dove le telecamere lo hanno messo un po' in difficoltà. Ma con il suo stile sobrio e con un bel sorriso se l'è cavata.

Edberg sugli spalti per Sinner-Medvedev

Tra la fine degli anni '80 e l'inizio dei '90 Edberg è stato uno dei grandi protagonisti del tennis, nel 1996 a trent'anni si è ritirato, non ha mai mollato totalmente il suo mondo, è stato anche il coach di Roger Federer. Di tanto in tanto si vede in alcuni tornei, in primis Wimbledon. Si è presentato a Torino, dove era sugli spalti per vedere dal vivo Sinner-Medvedev.

Le telecamere inquadrano Edberg e la moglie

Lo svedese, che le Finals le vinse nel 1989 (quando ancora si chiamavano Masters), viene inquadrato una prima volta dalle telecamere della regia internazionale, che ha pescato una serie di personaggi famosi, sia del mondo del tennis (Nastase, Tiriac, Sonego, proprio Edberg), che di quello del calcio (Ciro Ferrara).

Dopo un po' le immagini ritornano su Stefan Edberg e lì pare ci sia un momento da Kiss Cam, un'americanata, che da anni fa parte anche dei tornei di tennis. Cos'è la Kiss Cam? La regia decide di inquadrare una coppia e ‘di fatto' la invita a baciarsi, solo che non sempre chi è seduto affianco rappresentata realmente una coppia. Magari si è solo amici o perfetti sconosciuti. C'è chi accetta, al di là del legame, e si bacia in diretta e con l'inquadrata, e chi rifiuta.

Edberg ‘nega' il bacio alla moglie

Edberg al fianco aveva la moglie, Annette Olsen, compagna di vita da oltre trent'anni. L'invito a baciarsi c'è. Annette Olsen sembra propensa a dargli un bacino, lui non molto, ascolta qualche parola, la guarda, dopo un ‘pericoloso' avvicinamento. Lui è in imbarazzo. L'ex numero 1 del mondo con grande eleganza dice no al bacio in pubblico, quelle immagini non passano inosservate, così come il diniego del due volte vincitore di Wimbledon, che poi sorride ad Annette e alla telecamera.