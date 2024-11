video suggerito

Sinner perfetto, dà spettacolo alle ATP Finals e batte pure Medvedev: Jannik in semifinale da imbattuto Jannik Sinner da imbattuto si qualifica per le semifinali delle ATP Finals. Il numero 1 al mondo ha battuto in due set il russo Medvedev e tornerà in campo sabato 16 novembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jannik Sinner gioca una partita pressoché perfetta e vince ancora alle ATP Finals. Il tennista italiano batte 6-3 6-4 un ottimo Medvedev e chiude imbattuto il girone Nastase. Jannik tornerà in campo sabato per le semifinali, potrebbe sfidare in teoria pure Alcaraz.

Primo set rapidissimo, Sinner implacabile

La partita è rapidissima. Il primo set dura appena 32 minuti. Medvedev è centrato, inizia bene, serve e colpisce in modo puntuale, ma nonostante ciò fa fatica a tenere il ritmo di Jannik che nel sesto gioco si procura le prime due palle break, non le sfrutta perché il russo è bravo. Poi però non c'è più storia. Sinner vince tre game di fila, fa il break nell'ottavo, e conquista il set con il punteggio di 6-3.

Medvedev tenace, ma Jannik non concede nulla

Nel secondo set il break arriva subito, un paio di magie e Jannik si porta subito sul 2-1. Medvedev, che dopo aver perso il primo set è matematicamente eliminato, continua a giocarsela e anzi lo fa pure meglio. Non ha nulla da perdere e gioca sciolto. Nel sesto gioco c'è il contro break, 3-3. Poi un turno di servizio a zero e c'è il sorpasso, 4-3 per il russo.

Sinner fa tre su tre: Medvedev ko in due set

Il livello di gioco è altissimo. Sinner riaggancia l'avversario e complice anche un punto vinto in modo spettacolare ottiene il break nel nono gioco e si presenta poco dopo a servire per il match. Jannik non sbaglia mai. Un ottimo Medvedev deve arrendersi in un'ora e dieci. Finisce 6-3 6-4.

Contro chi gioca Sinner in semifinale

Impossibile rispondere adesso. Perché Sinner potrebbe potenzialmente sfidare ognuno dei quattro componenti del Girone Newcombe. Hanno la chance di chiudere al comando Zverev, Ruud e Alcaraz. E possono chiudere al secondo posto Zverev, Alcaraz, Ruud e Rublev.