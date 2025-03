Aryna Sabalenka si immagina nel deserto con Iga Swiatek: fa capire che potrebbe mangiarsela

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Aryna Sabalenka e Iga Swiatek proseguono la loro marcia nel torneo di Indian Wells, lasciando alle avversarie solo le briciole. La prima giocatrice al mondo affronterà nei quarti di finale Ljudmila Samsonova, mentre la numero due avrà ora un bel test in semifinale con la rampantissima Mirra Andreeva. Intanto la bielorussa e la polacca tengono banco con la loro immaginaria avventura assieme, tutte sole in un ipotetico deserto dove difendersi dai pericoli e procacciarsi cibo. Con l'eventualità di non trovarne, il che potrebbe indurre quella che è soprannominata ‘la tigre di Minsk' a darsi al cannibalismo pur di sopravvivere… ovvero papparsi la povera Iga. Uno scenario evocato dalla stessa Aryna.

Iga Swiatek sceglie Aryba Sabalenka come compagna nel deserto: "La tigre andrà a caccia di cibo…"

Tutto è nato da un video pubblicato sul profilo Instagram del torneo californiano, che ha chiesto ad alcuni giocatori e giocatrici con chi sarebbero voluto restare bloccati da soli nel deserto. La Swiatek ha usato un approccio logico alla questione, citando la personalità di tigre della Sabalenka come chiave per la loro sopravvivenza: "Se deve comportarsi come una tigre, probabilmente andrà a caccia di cibo, e così saremo al sicuro", ha ragionato la campionessa in carica di Indian Wells, scegliendo dunque la bielorussa..

Ma la tigre ha sempre fame e se in giro non ci fosse cibo… Iga diventerebbe il suo pranzo

La risposta della polacca è stata riportata ad Aryna, che dal canto suo ha ribattuto che anche lei "avrebbe scelto Iga". "Sopravviveremo, le porterò del cibo. Sono con te, Iga – ha continuato la numero uno WTA, facendo poi balenare uno scenario meno rassicurante per la sua grande rivale – Se penso di poter sopravvivere? Guarda, può succedere di tutto. Se non ci fosse cibo, probabilmente andrei a prendere lei… Quindi per lei è un'opzione sia positiva che negativa. Ma cercherò di fare tutto il possibile affinché non soffriamo la fame e siamo al sicuro", ha concluso ridendo.