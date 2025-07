“Sono caduta a terra, piangevo”: Emma Navarro quando ha saputo che avrebbe fatto coppia con Sinner

Martedì 19 e mercoledì 20 agosto, per la prima volta in soli due giorni, sarà assegnato un titolo del Grande Slam: in quelle date si giocherà infatti il torneo di doppio misto dello US Open nel suo nuovo format, varato tra le polemiche dei giocatori e delle giocatrici abitualmente dediti al doppio, visto che il tabellone sarà occupato quasi completamente da coppie stellari formate per l'occasione su input esplicito degli organizzatori. Basti pensare che l'elenco provvisorio delle iscrizioni (si chiuderanno il 28 luglio) comprende tutti e 10 i primi tennisti al mondo e 9 delle prime 12 tenniste. La prima coppia per classifica combinata di singolare è quella che vedrà assieme Jannik Sinner ed Emma Navarro, e la giocatrice americana non ha nascosto il suo entusiasmo quando le è stata fatta una domanda sul tema durante il torneo di Washington.

Emma Navarro durante la partita persa a Washington contro Maria Sakkari

La reazione di Emma Navarro alla notizia che giocherà il doppio con Jannik Sinner: "Ho sbattuto i pugni sul tavolo"

"Non vedo l'ora di giocare – ha detto la 24enne statunitense prima del match d'esordio perso contro la greca Sakkari nel WTA 500 di Washington, anticipando scherzosamente la possibile tattica – Penso che cercherò di far tirare a lui tutti i colpi, mentre io starò lì a coprire tutto il campo. Sì, potremmo riuscirci in questo modo. Ma no, sono emozionata. Penso che sia un giocatore incredibile ovviamente, e penso che ci divertiremo insieme".

Quando poi le è stato chiesto come aveva reagito quando aveva saputo che avrebbe fatto coppia con Sinner nel doppio misto allo US Open, Emma Navarro ci ha ulteriormente scherzato su, descrivendo una scena di gioia isterica: "Sono caduta a terra, piangevo. Sì, ho sbattuto i pugni sul tavolo. È stata una reazione enorme", ha concluso ridendo la numero 11 al mondo.

Leggi anche Una coppia si ritira dal doppio misto allo US Open: si sono separati anche nella vita

Sarà sicuramente un grande spettacolo quello che andrà in scena a Flushing Meadows la settimana prima del torneo vero e proprio, anche se secondo molti – viste anche le regole particolari, tra cui set brevi a quattro giochi e niente vantaggi – assomiglierà più a un'esibizione di gran lusso che a un torneo del Grande Slam.