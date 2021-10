Sonego vola ai quarti a San Diego: battuto Korda, ora l’ostacolo Ruud Dopo i successi di Sinner e Mager a Sofia, buone notizie per il tennis italiano anche dagli Stati Uniti. Lorenzo Sonego infatti ha superato gli ottavi di finali del torneo Atp di San Diego, battendo in due set Korda. Prova di forza della nona testa di serie del tabellone che ora dovrà affrontare Casper Ruud.

A cura di Marco Beltrami

Ottime notizie per il tennis italiano. Dopo i successi di Sinner e Mager nel torneo di Sofia, un altro azzurro supera un test brillante nell'altro torneo Atp che si sta giocando in questa settimana, ovvero quello di San Diego in California. Sul cemento outdoor americano Lorenzo Sonego, ha battuto in due set con una prova di grande autorità il talento di casa Sebastian Korda, qualificandosi per i quarti di finale.

Il 26enne torinese che nel turno precedente aveva superato un altro giocatore ostico come Basilashvili, ha concesso il bis anche contro il figlio d'arte 42° giocatore della classifica Atp. Solita prova grintosa e generosa da parte di Sonego, che ha confermato il pronostico da 9a testa di serie con il risultato di 6-4, 6-3, dimostrandosi molto incisivo e approfittando anche di un Korda molto più falloso. Grazie a questo successo Lorenzo si è portato in vantaggio negli scontri diretti con il 21enne statunitense (2-1) che in questo intenso 2021 ha già incontrato 3 volte, perdendo in una sola occasione a Parma.

Adesso Sonego dovrà vedersela ai quarti dell'Open 250 di San Diego contro un avversario molto ostico, ovvero il 22enne norvegese Casper Ruud, numero 10 del ranking Atp e seconda testa di serie del torneo californiano. Appuntamento alle prime ore di sabato 2 ottobre, con il match in programma alle 2.30 italiane. I tifosi italiani dunque si divideranno tra gli States e la Bulgaria, visto che prima di Sonego scenderanno in campo altri due azzurri, però in quel di Sofia. Occhi puntati infatti sulla testa di serie numero 1 Sinner che alle 17 giocherà contro Duckworth da campione in carica, e su Mager atteso all'esame Monfils alle 14.30