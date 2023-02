Sinner-Wawrinka oggi ai quarti ATP Rotterdam: orario e dove vederla in diretta tv e streaming Jannik Sinner dopo aver battuto Tsitsipas sfiderà Stan Wawrinka nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Rotterdam. Il match non inizierà prima delle 19:30 e si potrà seguire su Sky e SuperTennis.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner ha sfatato anche il tabù Tsitsipas e oggi disputerà i quarti di finale del torneo ATP 500 di Rotterdam. Il tennista altoatesino se la vedrà con Stan Wawrinka, tennista vincitore di tre prove dello Slam, ma che dopo un infortunio che lo ha tenuto a lungo fuori dal campo sta facendo un po' fatica a rientrare. Sinner-Wawrinka non si giocherà prima delle ore 19:30. L'incontro si potrà seguire su Sky e SuperTennis.

Un'impresa ha realizzato Jannik Sinner, che a Rotterdam ha sconfitto per la seconda volta e dopo soprattutto quattro ko di fila Stefanos Tsitsipas, giocatore greco finalista agli Australian Open e numero 3 della classifica ATP. Un successo netto, con un punteggio secco, 6-4 6-3. Quinto successo consecutivo per l'italiano, che dopo aver vinto a Montpellier ha superato Bonzi e Tsitsipas a Rotterdam.

Con il successo ottenuto contro Tsitsipas, Sinner continua a scalare la classifica ATP. Jannik sa già che sarà almeno numero 12 al mondo il prossimo lunedì. Dovesse ancora vincere non recupererebbe posizioni ma si asseterebbe alle spalle di Medvedev, numero 11 che è pure lui in corsa in questo torneo.

A che ora gioca Sinner oggi contro Wawrinka all'Atp Rotterdam: orario e programma

Programma di lusso oggi a Rotterdam dove si disputeranno tutti i quarti di finale. Si comincerà alle ore 13 con de Minaur – Dimitrov, un classico confronto di stili. Subito dopo scenderanno in campo Medvedev e Auger-Aliassime, il detentore del torneo. Alle 19:30 sarà la volta di Sinner-Wawrinka. La giornata si completerà con Griekspoor-Browuer.

ore 13: Dimitrov – de Minaur

a seguire: Medvedev – Auger-Aliassime

ore 19:30 – Sinner – Wawrinka

a seguire: Griekspoor – Browuer

Dove vedere Sinner-Wawrinka in diretta TV e streaming: il canale in chiaro

Il match tra Sinner e Wawrinka sarà trasmesso in diretta TV su Sky, che lo manderà in onda sia sul canale 201 (Sky Sport Uno) che 205 (Sky Sport Tennis). Sinner-Wawrinka si potrà vedere in chiaro anche su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre, 212 di Sky). In streaming il match sarà visibile Sky Go e NOW, e anche sulla piattaforma SuperTenniX. La partita sarà la prima della sessione serale e non inizierà prima delle ore 19:30.

I precedenti tra Sinner e Wawrinka

Sono tre i precedenti tra Sinner e Wawrinka. Lo svizzero è in vantaggio 2-1. Però quei confronti in un certo non senso non contano, perché vennero disputati nel 2019 quando Stan era posizionato attorno la ventesima posizione mondiale e Jannik era un diciottenne alle prime armi. Sinner perse sia agli US Open che nelle semifinali di Anversa. L'azzurro si è imposto lo scorso anno nel primo turno di Wimbledon.

Il prossimo avversario di Sinner: il tabellone dell'Atp 500 di Rotterdam

Jannik Sinner da favoritissimo affronterà Stan Wawrinka nei quarti di finale. In caso di vittoria il tennista italiano in semifinale giocherebbe da favorito contro l'olandese Griekspoor o contro l'altro padrone di casa Browuer. Nell'altra parte di tabellone invece si disputeranno Medvedev-Auger Aliassime e de Minaur-Dimitrov.