Sinner-Wawrinka oggi agli ottavi ATP Indian Wells: orario e dove vederla in diretta tv e streaming Sinner gioca contro Wawrinka negli ottavi del Masters 1000 Indian Wells. La partita è in programma stanotte non prima delle 2:30, con diretta Tv e streaming su Sky. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner sfida Stanislav Wawrinka a Indian Wells negli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 americano. La partita si gioca stanotte non prima delle ore 2.30 italiane e mette in palio la qualificazione ai quarti, dove ci sarà come avversario il vincente di Fritz-Fucsovics. La partita tra Sinner e Wawrinka sarà trasmessa in diretta TV e streaming su Sky

Sinner attuale numero 13 della classifica ATP ha un bilancio di 2 vittorie e 2 sconfitte contro il 100° giocatore al mondo Wawrinka che in carriera ha vinto tre tornei dello Slam. Il tennista altoatesino è l'ultimo italiano ancora in gioco, dopo le uscite di scena dei connazionali Berrettini e Musetti, ed è reduce dalla vittoria contro Mannarino. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

A che ora gioca Sinner oggi contro Wawrinka a Indian Wells: orario e programma

La partita tra Sinner e Wawrinka a Indian Wells è in programma nella notte tra martedì 14 marzo e mercoledì 15 marzo, non prima delle 2.30 ora italiana. L'incontro degli ottavi di finale del Masters 1000 si giocherà sul campo Stadium 3, a seguire quelli Sakkari-Pliskova, Rublev-Norris, Vondrousova-Muchova. Se queste partite dovessero prolungarsi, allora l'orario di Sinner-Wawrinka slitterà a più tardi.

Dove vedere Sinner-Wawrinka in diretta TV e streaming

Dove vedere in TV Sinner-Wawrinka? La partita si potrà vedere in TV in esclusiva su Sky Sport e non in chiaro. Gli abbonati Sky potranno vedere il match degli ottavi di finale di Indian Wells sul canale Sky Sport Tennis (205). La diretta streaming di Sinner-Wawrinka, su dispositivi portatili e computer sarà offerta su Sky Go, applicazione utilizzabile solo dagli abbonati Sky. Il singolo biglietto della partita si potrà acquistare sulla piattaforma on demand Now TV.

I precedenti tra Sinner e Wawrinka

Sinner e Wawrinka hanno un buon rapporto e si sono affrontati già in 4 occasioni nel circuito, oltre ad allenarsi insieme. I primi due precedenti risalgono al 2019 ad Anversa e agli US Open, con le vittorie dello svizzero. Col passare del tempo, la crescita di Jannik si è fatta sentire, e sono arrivate due vittorie sull’erba di Wimbledon nel 2022 e sul cemento olandese di Rotterdam poche settimane fa. Il bilancio è attualmente in parità.

Il prossimo avversario di Sinner: il tabellone del Masters 1000 di Indian Wells

Sinner si trova nella parte alta del tabellone del torneo di Indian Wells. In caso di vittoria contro Wawrinka negli ottavi, ai quarti di finale Jannik giocherà contro uno tra Fritz e Fucsovics, con il primo favorito. In semifinale poi possibile incrocio con Alcaraz, che dovrà però prima superare Draper e uno tra Paul e Auger-Aliassime.