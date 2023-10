Sinner vola in semifinale all’ATP di Vienna, Tiafoe va ko: l’azzurro sfiderà Rublev Sinner si conferma in grande forma e conquista la semifinale dell’ATP Vienna. L’altoatesino ha battuto ai quarti di finale Tiafoe con il punteggio di 6-3 6-4. Ora se la vedrà con Rublev.

A cura di Fabrizio Rinelli

Sinner si conferma in grande forma e conquista la semifinale dell'ATP Vienna. L'altoatesino ha battuto ai quarti di finale Tiafoe con il punteggio di 6-3 6-4. Nel primo set l'azzurro ha quasi dominato l'incontro prima di sudarsela completamente nel secondo con l'americano che è venuto fuori sfoderando tutte le sue armi mettendo spesso in difficoltà Sinner. Il numero 4 al mondo ora se la vedrà con Rublev in semifinale che ai quarti ha battuto Zverev.

Il primo set se lo porta a casa Sinner in 35 minuti

Sono bastati 35 minuti a Sinner per vincere il 1° set con il punteggio di 6-3. L'azzurro mostra gli artigli con un ottimo primo parziale contrassegnato dal break in apertura che è riuscito a conservare fino alla fine. Tiafoe ha tentato comunque di tornare con la solita aggressività mostrato sotto rete ma l'altoatesino non ha mai mostrato sbavature solo un passaggio a vuoto nel settimo game dove Sinner ha dovuto annullare due palle break. Il controllo dell'azzurro però non è mai stato in discussione soprattutto in quegli scambi prolungati che sono un po' la sua specialità e forse il punto debole di Tiafoe.

La disperazione di Tiafoe dopo uno dei tanti errori in gara.

Sinner fatica nel secondo set ma Tiafoe poi molla

Nel secondo set Sinner soffre un po' contro Tiafoe che non molla un centimetro e forse ha la sola colpa di farsi tradire dal troppo nervosismo. Sinner al 7° game si prende il servizio e mette praticamente ko a livello mentale l'americano che un po' molla la presa lasciando a Sinner un'autostrada per portarsi a casa il secondo set e dunque il passaggio alla semifinale. Tiafoe ha anche provato a caricare il pubblico cercando di trovare consensi e provare a far crollare un po' di certezze a Sinner, ma non basta. L'altoatesino concentrato e preciso, sbaglia in pochissime occasioni e non si lascia condizionare dalle reazioni esterne portandosi a casa la partita in un'ora e 19 minuti di gioco.