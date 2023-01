Sinner vola agli Australian Open pure con il tetto chiuso, ma teme la pioggia: “Spero non piova più” Jannik Sinner supera agevolmente Etcheverry e si qualifica per il terzo turno degli Australian Open. Rischia di essere l’ultimo italiano in gara, sfiderà Harris o Fucsovics.

La notizia del giorno agli Australian Open è senza dubbio l'eliminazione di Rafa Nadal. Il detentore del torneo, nonché testa di serie numero 1, non si è presentato in grandi condizioni ed è stato battuto tre set a zero dall'americano Mackenzie McDonald, complice anche un infortunio che si è presentato a metà del secondo set. Il primo tennista in ordine cronologico a qualificarsi per il terzo turno è stato Jannik Sinner, che ha spazzato via in tre rapidi set Etcheverry. Le aspettative sono alte e il tabellone è buono. L'azzurro può continuare la sua scorsa soprattutto se gioca come ha fatto con l'argentino.

In Australia si trova bene, lo scorso anno giunse fino ai quarti. Ora l'obiettivo minimo sono gli ottavi, dove potrebbe trovare proprio Tsitsipas che lo eliminò nel 2022. Poteva sfidare Musetti al terzo turno, ma l'altro giovane talento azzurro è uscito di scena.Il tabellone è, nomi alla mano, eccezionale. Ma va sfruttato. Dopo aver battuto Edmund, che dopo oltre un anno di assenza fatica a trovare la condizione, Sinner ha vinto 6-3 6-2 6-2 con l'argentino Tomas Etcheverry, tennista di medio basso livello, numero 79 ATP.

Ora Jannik attende il vincente di Fucsovics-Harris, il giustiziere di Musetti. Entrambi hanno tanta esperienza e sono reduci da un successo in cinque set. Ma tutti e due sono precipitati in classifica. Va da sé che Sinner sarà favoritissimo. Stavolta non ha avuto nessun problema con il pennarello e nell'intervista rilasciata a fine partita ha detto con la sua proverbiale calma:

Sono molto felice di essere al terzi turno. Voglio ringraziare tutti i tifosi e sono molto felice di giocare di nuovo qui su questo campo, soprattutto oggi, con il tetto. Fuori piove molto e speriamo che non piova nei prossimi giorni. Ho alzato il mio livello e sono contento di aver giocato con il tetto. Ho servito bene ed anche oggi sono riuscito a rispondere molto bene. Ora massaggio e riposo. In uno Slam il giorno di riposo è importantissimo.

Non vuole la pioggia Sinner, che spera di giocare all'aperto e di sfidare anche il caldo che a Melbourne può essere opprimente. Ma intanto Jannik si prende la scena pure per una serie di colpi spettacolari, come lo smash giocato nel secondo set. Un movimento perfetto, che ha lasciato di stucco l'avversario.