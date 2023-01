Musetti fuori agli Australian Open, la disfatta con Harris in una frase: “Non riesco a concentrarmi” Musetti sconfitto al primo turno degli Australian Open da Harris. Brutta prestazione del tennista contro un avversario reduce da un periodo tormentato. Nessun incrocio con Sinner dunque nel prosieguo del torneo.

A cura di Marco Beltrami

La nota stonata della prima giornata degli Australian Open per l'Italia del tennis è la sconfitta di Lorenzo Musetti. Dopo le vittorie di Sinner e Sonego e la sconfitta (come da pronostico) di Cocciaretto contro Rybakina, brutto ko per il 19° giocatore della classifica ATP e 17a testa di serie del tabellone, contro il numero 186 del ranking Harris. Un Musetti irriconoscibile per i primi due set, crollato poi nel super tie-break finale del quinto dopo la bella rimonta. Harris che aveva avuto inizialmente vita facile, sfruttando soprattutto la giornata no dell'avversario, è stato premiato soprattutto per l'atteggiamento sempre positivo che gli ha permesso di non mollare quando le cose avevano preso una brutta piega.

Partenza in salita per Lorenzo Musetti contro il sudafricano. Il carrarino ha pagato un approccio al match troppo morbido, con il break iniziale che si è poi rivelato fatale per il primo set perso con il punteggio di 6-4. Purtroppo per il tennista italiano, il copione si è ripetuto anche nel secondo set, con il primo game al servizio gettato alle ortiche e un pesante 6-1 che ha messo il match su binari pericolosi per lui.

Nervoso e incapace di trovare contromisure al gioco di Harris (le telecamere di Eurosport hanno intercettato un labiale emblematico verso l'angolo "Non riesco a stare concentrato"), Musetti ha mostrato una certa fragilità senza riuscire mai a trovare la sequenza giusta, sbagliando colpi per lui banali con la volontà di uscire presto dagli scambi, contro un avversario ovviamente galvanizzato dopo un lungo periodo di stop, legato anche ad una condizione fisica precaria.

Anche il terzo parziale sembrava scivolare via senza sussulti, come confermato dal 4-1 in favore di Harris. Sprazzi di vero Lorenzo però gli hanno permesso di tornare in partita e trascinare il parziale al tie-break dove è stato lui finalmente a sfruttare i gravi errori di Harris, imponendosi facilmente con il punteggio perentorio di 7-0. 2-1 per Harris e match riaperto. In questo punto della partita l'inerzia è sembrata cambiata, con Musetti che ha ritrovato fiducia ed entusiasmo. A poco a poco è stato lui a prendersi il pallino del gioco, comandando gli scambi e conquistando anche il quarto set, 6-2.

Il quinto e decisivo set è stato una mini-sintesi di tutta la partita. Musetti infatti si è un po' "seduto" con Harris che ha piazzato il break allungando 4-2. Fortunatamente l'azzurro ha avuto modo di rifarsi sotto, dimostrando dunque di avere grande carattere. Inevitabile la conclusione al super tie-break, dove il giocatore italiano è sembrato un po' quello della fase iniziale del confronto. Sarà dunque Harris a sfidare Fucsovics nel prossimo turno, con la squadra azzurra che perde uno dei giocatori più attesi.