Sinner schianta Edmund agli Australian Open ma ricompare il solito problema: “Ho avuto difficoltà” Jannik Sinner batte agevolmente il britannico Edmund all’esordio negli Australian Open 2023 e accede al secondo turno. Nel finale però ricompare il solito problema che il tennista azzurro non ha nascosto.

Comincia benissimo l'avventura agli Australian Open 2023 per Jannik Sinner che all'esordio si impone con un netto 3-0 (6-4/6-0/6-2) sul britannico Kyle Edmund centrando un'agevole qualificazione al secondo turno dove affronterà l'argentino Tomas Martin Etcheverry.

Tutto facile per l'italiano, testa di serie numero 15 in tabellone, che in questo suo debutto nel primo Slam della stagione ha convinto anche dal punto di vista fisico: il 21enne di San Candido ha difatti concesso solo sei game all'avversario mettendo in fila un incredibile filotto di 11 game vinti consecutivamente. Incoraggiante anche il rendimento con il servizio che come negli altri match giocati in questo 2023 sembra essere nettamente superiore, per ciò che concerne la percentuale di prime in campo, rispetto a quanto fatto nelle precedenti stagioni.

Contro Edmund infatti il 66% delle prime è finito in campo e nell'81% dei casi questo gli ha permesso di ottenere il punto. Unica nota stonata per l'altoatesino l'ormai solita difficoltà nel momento in cui deve chiudere l'incontro come dimostrano i cinque match-point sprecati e le due palle-break concesse al britannico prima di riuscire a portare a casa la partita e il passaggio del turno.

Ad evidenziare ciò è stato lo stesso Jannik Sinner che, dopo un piccolo inconveniente al momento della tradizionale firma del vincitore sulla telecamera (a causa di un pennarello mal funzionante), nell'intervista post match non lo ha nascosto:

"Ho avuto difficoltà a chiuderla ma è stata una buona prova. Mi piace molto giocare qua, specialmente sui campi dove le condizioni sono leggermente più lente dei campi secondari. Con Cahill e tutto il team stiamo lavorando bene" ha infatti commentato Sinner alla fine dell'incontro che lo ha visto avere agevolmente la meglio di Edmund e staccare il pass per il secondo turno del prestigioso torneo di Melbourne.