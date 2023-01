Problema con i pennarelli agli Australian Open, esplodono tra le mani: a Fritz va peggio di tutti Inconveniente con i pennarelli agli Australian Open per i giocatori che hanno vinto i match del primo turno. Il caldo ha giocato brutti scherzi a tutti.

A cura di Marco Beltrami

Inizio travagliato per gli Australian Open 2023. Lo spettacolo del primo Slam della stagione ha dovuto fare i conti con una serie di imprevisti. Quelli legati alle condizioni meteorologiche hanno contraddistinto soprattutto la seconda giornata, quella in cui Matteo Berrettini è uscito di scena per la sconfitta contro Murray. Chi è riuscito a scendere in campo, si è imbattuto poi in un insolito problema durante i festeggiamenti, quando si è ritrovato a scrivere la sua dedica sulla telecamera, pratica ormai diffusa in ogni torneo di altissimo livello.

Anche su questo però l'eccessivo caldo, che oggi ha costretto gli organizzatori ad interrompere i match, si è rivelato un nemico. A quanto pare le temperature altissime, in alcuni casi superiori ai 40° hanno causato danni ai pennarelli passati ai giocatori per scrivere un messaggio celebrativo sul vetro della telecamera dopo la vittoria, momento ormai iconico. Già in occasione dei primi match abbiamo assistito a scene bizzarre: Jannik Sinner in primis ha dovuto fare i conti con l'improvvisa fuoriuscita dell'inchiostro, colato poi senza controllo e scioltosi proprio per le conseguenze della calura.

Situazioni simili si sono registrate anche in altre partite. Un esempio dopo la bella vittoria di Mertens su Muguruza, con la belga che sorridente ha provato a scrivere una lunga dedica, nonostante l'eccessivo inchiostro a macchiare tutta la telecamere. La giocatrice troppo felice per l'ottimo esordio agli Australian Open è andata avanti senza fare una piega tra un sorriso e l'altro, intenzionata a lasciare il segno della sua impresa.

Le difficoltà australiane con i pennarelli hanno giocato un brutto scherzo anche a Taylor Fritz, che ha superato lo scoglio del primo turno, battendo in quattro set il sempre imprevedibile Basilashvili. Dopo la fine della sfida, il giocatore americano ha provato a scrivere sulla telecamera, anche se qualcosa è andata storta con il suo disegno. Una difficoltà non legata all'esplosione d'inchiostro che ha condizionato i suoi colleghi.

Lo stesso è diventato poi virale sui social, perché in tanti hanno intravisto un riferimento a luci rosse, e ad un simbolo fallico. Fritz è stato costretto a chiarire subito il tutto, con un simpatico post: "Per vostra informazione stavo cercando di disegnare un emoji…. Ho solo dimenticato il fatto molto importante che faccio schifo a disegnare". In realtà Fritz avrebbe voluto disegnare un lucchetto, ma le cose sono andate male.