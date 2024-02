Sinner-Van de Zandschulp all’ATP Rotterdam 2024: l’orario della partita e dove vederla in tv e streaming Jannik Sinner esordirà nel torneo ATP 500 di Rotterdam con Botic van de Zandschulp. L’incontro si disputerà mercoledì 14 febbraio. Gli organizzatori non hanno ancora reso noto l’orario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner torna a giocare dopo il successo degli Australian Open. Il tennista altoatesino è la testa di serie numero uno del torneo ATP 500 di Rotterdam. Un appuntamento importante di per sé, ma che acquisisce maggior valore perché se Sinner conquisterà il titolo salirà al terzo posto della classifica mondiale, cosa mai accaduta, finora, a nessun tennista italiano.

Jannik nel match di primo turno, come a Melbourne, affronterà l'olandese van de Zandschulp, un giocatore di medio livello che non dovrebbe dare troppi problemi a Sinner, nonostante si giochi a Rotterdam. L'incontro di primo turno si terrà mercoledì 14 febbraio, non è ancora stato reso noto l'orario d'inizio, che verrà stabilito in giornata dagli organizzatori.

Quando gioca Sinner contro Van de Zandschulp all'ATP Rotterdam 2024: data e orario

Al momento l'unica certezza per Sinner-van de Zandschulp riguarda la data. Perché il match si disputerà mercoledì 14 febbraio, a San Valentino. Nel giorno degli innamorati Sinner torna in campo e lo farà contro Botic van de Zandschulp. L'orario non è stato ancora definito. Ma è certo che il match sarà in programma nella sessione serale, che prende il via alle ore 19:30. Sarà il primo o il secondo incontro, se sarà il secondo incontro non inizierà prima delle ore 21:30.

La stretta di mano tra Sinner e van de Zandschulp agli Australian Open.

Dove vedere Sinner-Van de Zandschulp in TV e streaming

Jannik Sinner con van de Zandschulp si sono affrontati nel primo turno degli Australian Open, praticamente un mese fa (era il 14 gennaio). Vinse 6-4 7-5 6-3 Sinner, che ora va a caccia del bis. Il match sarà trasmesso in diretta TV da Sky, che detiene in esclusiva l'incontro. Ciò significa che non è prevista in alcun modo la diretta in chiaro. Streaming possibile con Sky Go e con NOW, per i rispettivi abbonati. In nessun modo è possibile seguire l'incontro in diretta in chiaro.