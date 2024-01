Prima vittoria di Sinner all’Australian Open, batte van de Zandschulp e passa al secondo turno Successo in 3 set per l’azzurro contro il tennista olandese. Nel prossimo match affronterà il vincente della sfida tra l’argentino Pedro Cachín e l’altro giocatore dei Paesi Bassi, Jesper de Jong. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Jannik Sinner ha vinto la prima gara dell'Australian Open e s'è qualificato al secondo turno.

Due ore e mezza di gioco per prendere confidenza e calarsi nel clima dell'Australian Open 2024. A Jannik Sinner sono bastate per battere l'olandese Botic van de Zandschulp e vincere la prima partita del tabellone in 3 set (6-4, 7-5, 6-3.). Testa di serie numero 4, tra i tennisti favoriti e più attesi alla luce di un 2023 chiuso in gloria grazie alla conquista della Coppa Davis con l'Italia (corredata di successi prestigiosi ottenuti contro altri big del Ranking Atp), l'alto atesino affronterà nel secondo turno uno tra l'argentino Pedro Cachín (72° nel Ranking) e l'altro giocatore dei Paesi Bassi, Jesper de Jong (148°).

Sinner non ha brillato, ma non serviva. Ha fatto quel che doveva sfoderando una prestazione solida, senza sbavature. Non ha avuto bisogno di ricorrere a colpi da "ohhhh" di meraviglia né alzare troppo il ritmo della sfida. Anche al servizio non è stato perfetto (7 ace con 2 doppi falli, il 58% di prime in campo) ma ha fatto la differenza mostrando quanto possa essere letale nei momenti topici quando ha annullato 5 delle 6 palle break concesse all'avversario, facendo propri sempre i punti importanti.

Com'è andato l'incontro? Conservativa, così potrebbe essere definita la prova di Sinner al cospetto di un avversario che, invece, ha dato tutto per ben figurare contro uno dei più forti del torneo. Può nulla, però, di fronte alla partenza lanciata dell'italiano che piazza il break già nel game iniziale, cancella due palle break in quello seguente e poi tiene a bada le velleità dell'olandese difendendo il vantaggio fino al 6-4 (in 47 minuti).

Secondo set apparso più equilibrato grazie anche alla reazione d'orgoglio di Van de Zandschulp che spinge il duello fino al 7-5: ci mette coraggio e impegno ma Sinner è dominante negli scambi in risposta. Finita? Niente affatto perché l'olandese arriva a strappare il servizio all'alto-atesino portandosi sul 2-0. È una sorta di affronto che scatenerà ‘le ire' dell'azzurro: vince ben 4 giochi consecutivi e scolpisce il primo successo dall'altra parte del mondo con un 6-3.

L'alto-atesino s'è imposto in 3 set giocando una gara ‘conservativa'.

Quali sensazioni ha lasciato l'esordio di Sinner? Quelle che tutti si attendevano, ovvero che miri a salire di condizione poco alla volta alzando il livello del suo tennis di pari passo. L'asticella salirà di una tacca a match tenendo conto dei carichi della preparazione mirata per arrivare agli ottavi di finale in uno stato di forma ottimale per tuffarsi nelle sfide più impegnative, sia sotto il profilo della resistenza fisica (l'Australian Open è un torneo che si disputa sulla distanza di 3 su 5) sia psicologico.