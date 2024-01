Chi vincerà gli Australian Open 2024 secondo i calcoli dell’algoritmo: sorpresa Sinner Secondo un algoritmo Jannik Sinner è uno dei favoritissimi per la vittoria degli Australian Open. La percentuale del numero 4 ATP è seconda solo a quella di Djokovic, che a Melbourne ha vinto ben 10 volte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Domenica 14 gennaio inizieranno gli Australian Open, prima prova del Grande Slam di tennis. Per la prima volta Jannik Sinner è realmente uno dei favoriti per il successo finale. Lo è perché ha dimostrato a Kooyong di essere già in grande forma e lo è soprattutto per la classifica (è numero 4) e per il favoloso finale di stagione 2023. Sinner è indiscutibilmente tra i migliori al mondo, ma secondo un algoritmo è uno dei favoritissimi a Melbourne. Sinner ha più chance di vincere rispetto a Medvedev e Alcaraz ed è secondo solo a Djokovic.

Un algoritmo infatti, basato sul sistemo dell'ELO, vede il tennista italiano come secondo favorito per il successo finale. Una percentuale più alta di Jannik ce l'ha, manco a dirlo, solo Novak Djokovic, che a Melbourne ha vinto la bellezza di 10 volte. Ma su cosa si basa l"ELO? Questo è un tipo di ranking tarato su un algoritmo che stima il livello di un tennista non basandosi solo sul ranking ufficiale ATP o WTA, ma si crea basandosi anche sul livello dell'avversario battuto. Per stilare la classifica con l'ELO bisogna tenere conto di due variabili: le partite giocate e il valore dell'avversario sfidato. E naturalmente pesano anche le sconfitte, che possono avere anche un peso enorme in negativo.

Per fare un duplice esempio. Se, come è successo alle Finals e in Davis, Sinner batte Djokovic (che è il numero 1 incontrastato) ovviamente va a migliorare in modo incredibile il suo ELO. Al contrario se Medvedev (che è numero 3) perde contro un tennista classificato oltre la cinquantesima posizione, o ancora più giù, vedrà calare in modo cospicuo il suo ranking ELO. Insomma, l'algoritmo dà un peso enorme ai risultati ottenuti, in positivo o negativo.

Jannik Sinner dunque per questa tipologia di ranking ha il 30,7% di possibilità di vincere gli Australian Open. Un numero enorme quello dell'azzurro, che è secondo (di poco) solo a Novak Djokovic, al quale viene assegnato il 34,2%. Sinner e Djokovic, che sono entrambi nella parte alta del tabellone, fanno il vuoto in modo quasi totale. Perché l'ELO assegna invece a Carlos Alcaraz il 12,9% e il 10,1% a Daniil Medvedev.

Divario enorme tra i primi due favoriti e gli altri due, ma facendo una somma delle percentuali dei primi quattro si arriva all'88%. Quindi anche basandosi su questo ranking si capisce che il vincitore del primo Slam del 2024 dovrebbe essere uno dei primi quattro della classifica ATP. Seguono, poi, a enorme distanza Zverev (3,3%) e i vincitori dei primi due tornei del 2024 e cioè Rublev (2,2%) e Dimitrov (1,9%). Chance di vittoria bassissime, ma comunque presenti per Hurkacz, Fritz, Tsitsipas, de Minaur e Rune.

I risultati conseguiti nell'ultimo periodo della scorsa stagione mettono Sinner, con l'ELO, in una botte di ferro. Jannik ha quasi la certezza di arrivare fino agli ottavi, ma anche ai quarti (86,9%), il 72,5 di qualificarsi per le semifinali e il 42% di arrivare a giocarsi la finale degli Australian Open.