Sinner-Tsitsipas agli Australian Open 2022: orario e dove vederla in TV e streaming Sinner-Tsitsipas è il match valido per i quarti di finale degli Australian Open. In palio la semifinale contro uno tra Medvedev o Auger-Aliassime. Si parte non prima delle 5, diretta TV su Eurosport, Sky, DAZN e Discovery+

A cura di Marco Beltrami

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner sfiderà Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale degli Australian Open. Il tennista italiano finora impeccabile e reduce dal successo su De Minaur sogna la prima semifinale in uno Slam della sua carriera con la speranza che la farfalla che si è posata sulle sue spalle nell'intervista post-match porti fortuna. Il numero 10 al mondo affronterà il 4° giocatore della classifica ATP che arriva dalla battaglia vinta al quinto set con Fritz. I due si sono affrontati in tre occasioni con Tsitsipas in vantaggio nei precedenti 2-1.

Il vincente di questo match affronterà quello della sfida tra Medvedev e Auger Alliassime. Sinner-Tsitsipas è in programma oggi mercoledì 26 gennaio non prima delle 5 e sarà visibile in TV e streaming su Eurosport, Sky, DAZN e Discovery+. L'Italia del tennis sogna di avere per la prima volta nella storia, da quando c'è l'era Open, due giocatori nella semifinale di uno Slam. Se Sinner infatti è nella parte bassa del tabellone, in alto c'è Berrettini ha conquistato già il penultimo atto battendo Monfils al termine di una battaglia epica.

Sinner-Tsitsipas oggi agli Australian Open di tennis, gli orari e il programma

Il match tra Sinner e Tsitsipas apre il programma della seconda giornata dei quarti di finale di mercoledì 26 gennaio. La sfida è in programma sul campo centrale del Melbourne Park, la Rod Laver Arena, non prima delle 5. L’orario d’inizio preciso dipenderà dalla sfida tra la Swiatek e la Kanepi in programma sullo stesso campo a partire dalle 3. Questo il programma e l'ordine di gioco di oggi sul centrale di Melbourne:

1:00 Collins-Cornet

Non prima delle 3:00 Swiatek-Kanepi

Non prima delle 5:00 Sinner-Tsitsipas

Non prima delle 9:30 Auger Aliassime-Medvedev

Dove vedere Sinner-Tsitsipas in diretta TV e streaming

Dove vedere Sinner-Tsitsipas in TV? La sfida valida per i quarti di finale degli Australian Open non sarà trasmessa in chiaro, ma su Eurosport. La diretta televisiva del match andrà in onda su uno dei due canali dedicati Eurosport 1 o Eurosport 2. Sono disponibili sia su Sky che su DAZN (per i possessori di Smart TV), con i rispettivi abbonati che dunque potranno seguire il match. In streaming il match tra l'italiano e il greco sarà disponibile su dispositivi portatili e computer, su Eurosport, DAZN, Sky GO e anche Discovery+ che offre agli abbonati la copertura totale dell'evento.

Contro chi gioca Sinner se passa il turno: il tabellone degli Australian Open 2022

Jannik Sinner ha già raggiunto il suo miglior risultato in carriera e sogna dunque la prima semifinale in uno Slam contro Tsitsipas che per due volte ha già collezionato la semifinale degli Australian Open in carriera. In palio c'è la sfida contro il vincente tra la testa di serie numero 2 Medvedev, favorito, e Auger Aliassime 9° giocatore del seeding. Nella parte alta la prima semifinale è quella tra Rafa Nadal, giustiziere di Shapovalov, e Matteo Berrettini.