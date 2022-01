Nadal in semifinale agli Australian Open, Shapovalov battuto al 5° set e ora tocca a Berrettini Al termine di un match molto combattuto Nadal si qualifica per le semifinali degli Australian Open.

A cura di Alessio Morra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Rafa Nadal torna in semifinale agli Australian Open. Il numero 6 del tabellone ha sconfitto in cinque set Denis Shapovalov. E in semifinale lo spagnolo sfiderà Berrettini o Monfils. Il tennista romano scenderà in campo non prima delle 11. Domani invece toccherà a Jannik Sinner, in campo nei quarti contro il greco Tsitsipas.

Era favorito, ma non era scontato che Nadal vincesse contro Shapovalov, giocatore in ascesa e che soprattutto era reduce dal successo su Zverev, numero 3. Il ‘re del rosso' parte bene, un break gli basta per vincere il primo set. Prima che inizi il secondo il canadese polemizza con l'arbitro Bernardes e poi pure con Nadal, il chiarimento arriva veloce, la partita riprende e un break fa la differenza anche nel secondo set che lo spagnolo incamera con il punteggio di 6-4.

Shapovalov non molla, vince il terzo set strappando il servizio all'ultimo gioco e nel quarto sulle ali dell'entusiasmo scappa, complice anche un piccolo problema fisico per Nadal, che chiama il medico. Problema allo stomaco che viene smaltito e nel quinto si vede non il miglior Rafa di sempre, ma senz'altro una versione davvero buona. Consistente l'ex numero 1 del mondo che sbaglia poco, tiene al servizio e mostra il suo proverbiale carattere quando cancella un paio di opportunità ghiotte a Shapovalov, che paga un game horror a inizio del quinto set.

Con il punteggio di 6-3 6-4 4-6 3-6 6-4 Nadal si qualifica per le semifinali degli Australian Open. Venerdì disputerà la 37esima semifinale Slam della carriera, contro Gael Monfils o Matteo Berrettini, che sul cemento di New York, agli US Open del 2019, visse la sua prima semifinale Slam contro Nadal.