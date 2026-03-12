Sinner-Tien oggi a Indian Wells: a che ora e dove vedere il match dei quarti di finale

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Indian Wells 2026 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner stasera giocherà la partita dei quarti di finale del torneo 1000 di Indian Wells, lo farà contro l'americano Learner Tien, tennista giovane e in rapida crescita. L'incontro è in programma sul Campo Centrale e non si disputerà prima delle ore 21. Sinner è reduce dal bel successo su Joao Fonseca, piegato 7-6 7-6. Tien, allenato da Michael Chang, ha sconfitto Shelton e Davidovich Fokina in tre set nei turni precedenti. In caso di successo Sinner tornerà in campo sabato contro il vincente di Zverev-Fils. La partita si potrà seguire in diretta TV solo su Sky. Streaming con Sky Go e NOW per abbonati.

Dove vedere Sinner-Tien oggi a Indian Wells in TV e streaming

La partita dei quarti di finale del torneo 1000 di Indian Wells sarà solo su Sky. Il match tra Sinner e Tien sarà visibile in diretta TV su Sky Sport (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Streaming possibile con Sky Go e NOW, per abbonati. Non c'è la diretta in chiaro.

Quando gioca Sinner: a che ora inizia in Italia il match contro Tien

Dopo Fonseca c'è Learner Tien. Un altro dei talenti del futuro, che però anche nel presente vuole far capire di essere pronto a competere con i primi. L'incontro tra Sinner e Tien si giocherà giovedì 12 marzo e non prenderà il via sul campo centrale prima delle ore 21 italiane.

Chi è Learner Tien, il nuovo talento del tennis americano

Vent'anni compiuti a dicembre, Tien è un giocatore in crescita. Non ha il fisico del tennista perfetto del giorno d'oggi, ma ha colpi e riesce con l'intelligenza tattica a compensare. Il suo mentore è Michael Chang. Numero 27 ATP, è stato numero 23 come best. Il 2026 lo ha iniziato con i quarti agli Australian Open. Ha giocato due finali ATP, una l'ha vinta e una l'ha persa, contro Sinner.

Chi incontrerà Sinner ai quarti se vince: l'avversario dopo Tien

La possibilità di avere una finale Sinner-Alcaraz pure a Indian Wells è sempre intatta. Jannik se riuscirà a battere Tien, cosa che gli è riuscita nella finale del torneo di Pechino, lo scorso autunno, si qualificherà per le semifinali, giocate a Indian Wells due anni fa. Vincendo Sinner affronterebbe il vincente del primo quarto di finale quello che vedrà come protagonisti Alexander Zverev, numero 4 ATP, e il francese Arthur Fils, che si è ripreso molto bene dall'infortunio che lo ha tenuto a lungo fuori dal campo.