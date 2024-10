video suggerito

Sinner scopre che Nadal si è ritirato: "Io sono stato fortunato". E svela cosa gli ha insegnato Rafa Jannik Sinner ha avuto modo di conoscere Rafa Nadal. I due si sono allenati insieme. Per il numero 1 ATP Rafa è un esempio assoluto e ha spiegato cosa ha fatto Nadal per Sinner e i tennisti della sua generazione.

A cura di Alessio Morra

Il 10 ottobre 2024 è una giornata che resterà nella storia del tennis per via dell'annuncio del ritiro dal tennis di Rafa Nadal, uno dei più grandi tennisti di ogni tempo. La notizia è arrivata un'oretta scarsa dopo il successo di Sinner su Medvedev a Shanghai, e durante la conferenza stampa che ha fatto seguito all'incontro il numero 1 ATP ha reso omaggio allo spagnolo con delle parole meravigliose.

Da Federer a Ronaldo: gli omaggi a Nadal

L'annuncio di Nadal non rappresenta certo una sorpresa, ma il momento dell'addio è sempre forte – anche se Rafa tornerà in campo e chiuderà a tutti gli effetti con la Coppa Davis a novembre. Il mondo dello sport, non solo quello del tennis, ha preso a rendergli omaggio. Gli hanno dedicato un pensiero dei miti come Federer, uno dei suoi grandi rivali, e CR7, ma anche Kyrgios, che è stato sempre un suo rivale. Passando per protagonisti di altri sport come Marc Marquez o il portiere del Real Madrid Courtois.

Sinner spiega cosa ha fatto Nadal per il tennis

Non potevano mancare le parole di Sinner che, proprio allenandosi con Rafa Nadal capì che avrebbe dovuto migliorare tanto per crescere nel mondo del tennis, direttamente da Shanghai ha detto: "Questa è una brutta notizia per tutto il mondo del tennis. Quello che posso dire è che ho avuto la fortuna di conoscerlo come persona ed è una persona incredibile. Questa è una notizia dura, ma tutto ha un inizio e una sua fine".

Poi ha spiegato qual è stato il più grande insegnamento che il 22 volte vincitore Slam ha lasciato a più di una generazione: "Il giocatore lo abbiamo visto tutti. Sappiamo quanto è stato bravo. Le cose che ci ha insegnato a noi giovani tennisti sono tante: come comportarsi in campo, come gestire le situazioni in campo, le situazioni difficili. E anche restare umili, non cambiare nonostante il successo, scegliendo le persone giuste intorno a sé, avere una grande famiglia".

Il tweet di saluto di Sinner a Nadal

Poi il numero 1 della classifica ATP ha pubblicato delle meravigliose immagini, nelle quali lo si vede ragazzino allenarsi con Nadal. E a corredo ha scritto: "Grazie Rafa Nadal per tutto quello che hai dato allo sport. Avere la possibilità di trascorrere qualche settimana di allenamento con te qualche anno fa è qualcosa che non dimenticherò mai. Vederti lavorare come atleta ma anche conoscerti come persona fuori dal campo è stato ancora più speciale. Una vera leggenda del gioco che ha aperto la strada e ha insegnato a tanti di noi come essere come giocatori e come persone. Ci mancherai durante il tour".