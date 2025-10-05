Tennis
video suggerito
video suggerito

Sinner sbalordito quando gli dicono della teoria del complotto di Zverev: “Scusa? Cosa ha detto?”

La reazione sbalordita di Sinner di fronte al dibattito creato da Federer che ha trovato anche Zverev tra i suoi proseliti. Jannik perentorio nel chiudere il discorso.
Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora
A cura di Marco Beltrami
0 CONDIVISIONI
Immagine

Jannik Sinner non ha perso l'aplomb di fronte alle ultime dichiarazioni di Zverev, che seguono la scia di quelle di Federer. È rimasto molto colpito il tennista italiano, come mostrato dalla sua espressione quasi sbalordita di fronte al pensiero del tedesco sui campi resi più lenti dagli organizzatori per favorire l'azzurro e Alcaraz. Un dibattito che genera un po' di insofferenza in Sinner, che però non vuole alimentare ulteriori polemiche limitandosi a risposte perentorie.

La teoria di Federer sui campi che favoriscono Sinner e Alcaraz, Sinner infastidito

Tutto è nato dalle parole di Roger Federer durante una puntata del podcast del suo ex rivale Andy Roddick: "Capisco i direttori del torneo che, su indicazioni, cerchino di rendere le superfici più lente. Questo avvantaggia chi deve colpire vincenti straordinari per battere Sinner, mentre se il campo è veloce può piazzarne solo un paio al momento giusto e passare. I direttori dei tornei pensano: ‘Preferisco avere Sinner e Alcaraz in finale, sai? In un certo senso funziona per il tennis‘".

In pratica la teoria federiana prevede che con i campi più lenti, è vero che il tennista più debole possa resistere maggiormente alla potenza dei primi due giocatori del ranking, ma per batterli con queste superfici ha bisogno di colpi di livello assoluto a ripetizione. Se invece il campo è veloce, gli avversari di Sinner e Alcaraz possono vincere pescando il jolly con grandi colpi al momento giusto, uscendo dagli scambi prolungati.

Leggi anche
Per Zverev gli organizzatori favoriscono Sinner e Alcaraz, l'ironia di Jannik: "Non sono io a creare i campi"

Zverev tra i proseliti di Federer, parole a sorpresa a Shanghai

Una teoria che, a sorpresa, è stata portata avanti da Shanghai anche da Zverev: "Odio quando è sempre uguale, per essere onesto, e non so in che direzione vogliano andare i direttori dei tornei, perché ovviamente vogliono che Jannik e Carlos vadano bene in ogni torneo, ed è quello che preferiscono. Però, sai, io sono nel tour da 10 anni, quasi 10 anni, 11 anni ormai… anzi 12 anni, in realtà, e abbiamo sempre avuto superfici diverse, abbiamo sempre avuto tornei che ti piacevano e tornei che ti piacevano meno. Non potevi giocare lo stesso tennis allo stesso modo sull’erba, sul cemento e sulla terra battuta. Oggi invece puoi giocare praticamente allo stesso modo su ogni superficie. Quindi a me non piace, non ne sono un fan. Penso che al tennis servano stili di gioco, serva un po’ di varietà, e credo che al momento ci manchi proprio questo".

Sinner sbalordito dalle dichiarazioni di Zverev

L'argomento è stato portato all'attenzione di Sinner durante un'intervista video: "Volevo chiederle cosa pensa di quello che ha detto oggi Alexander Zverev. Non so se l’ha sentito. Ha detto che i direttori dei tornei stanno rendendo i campi più lenti e tutti uguali per favorire lei e Alcaraz. Cosa ne pensa di questa affermazione?". Inizialmente il campione italiano ha dato quasi l'impressione di non riuscire a credere alle sue orecchie, con un'espressione a dir poco perplessa: "No, non lo sapevo. Mi scusi, cosa ha detto?".

Quando si è reso conto delle reali parole di Zverev ha replicato: "Beh, sinceramente non so cosa dire su questo. È una domanda a cui non so rispondere. Di certo io non faccio i campi. Io voglio solo giocare a tennis, davvero, e cerco di giocare al meglio delle mie possibilità. Non so cos’altro dire. Grazie". Insomma Jannik non vuole partecipare a questo dibattito partito da Federer e che sembra avere proseliti nel mondo del tennis. La perentorietà della sua risposta mostra una certa insofferenza da parte del numero due al mondo.

Notizie
Tennis
0 CONDIVISIONI
Immagine
MOTOGP INDONESIA
Marc Marquez, frattura al braccio già operato dopo la caduta con Bezzecchi. Vince Aldeguer
L'ordine d'arrivo, podio tutto spagnolo. Pecco Bagnaia in difficoltà: fuori dopo una scivolata.
Marc Marquez: "Bezzecchi si è scusato, ora in Spagna per capire cosa mi è successo".
Bagnaia allibito dopo la Sprint: "Teoricamente era la moto di Motegi ma in pratica non lo so"
Bezzecchi vince la Sprint dopo la rimonta su Aldeguer: "Non pensavo ci potessi riuscire"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Tennis
api url views