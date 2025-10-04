Per Zverev gli organizzatori favoriscono Sinner e Alcaraz, l’ironia di Jannik: “Non sono io a creare i campi”

Zverev punta il dito contro gli organizzatori dei tornei favoriscono Sinner e Alcaraz: “Vogliono che Sinner e Alcaraz abbiano successo in ogni torneo”. La risposta ironica di Jannik: “Non sono io a creare i campi”.

Zverev contro gli organizzatori dei tornei che favoriscono Sinner e Alcaraz: la risposta ironica di Jannik

Il tema dell’uniformità delle superfici è tornato centrale al Masters 1000 di Shanghai, alimentando il dibattito tra appassionati e giocatori. A riaccendere la discussione ci ha pensato Alexander Zverev, che ha espresso apertamente il proprio disappunto: “Non sopporto che i campi siano tutti uguali. Mi sembra evidente che si voglia favorire giocatori come Sinner e Alcaraz, capaci di adattarsi ovunque. Dopo tanti anni nel circuito, trovo assurdo che si possa giocare nello stesso modo su ogni superficie. Il tennis ha bisogno di più varietà e di stili differenti, non di omologazione".

Interpellato sull’argomento, Jannik Sinner ha replicato con eleganza e un pizzico d’ironia: “Io e Carlos non decidiamo come vengono preparati i campi. Ogni torneo è diverso, e cerco semplicemente di adattarmi. In passato ho giocato bene anche su superfici più rapide. Non spetta a me stabilire le condizioni, il mio compito è solo esprimere il miglior tennis possibile, qualunque sia il campo".