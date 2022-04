Sinner-Rublev oggi all’ATP Montecarlo: orario e dove vedere la partita degli ottavi in diretta TV Sinner sfida Rublev negli ottavi di finale del Masters 1000 Montecarlo. Terzo confronto tra i due, con il bilancio che è in parità. Match in programma non prima delle 16. Ecco tutto quello che c’è da sapere su diretta TV e streaming.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner affronta Andrey Rublev negli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo, dopo aver battuto Ruusuvuori ai sedicesimi. l tennista italiano numero 12 del ranking ATP, sfiderà l’ottavo giocatore al mondo russo, reduce dal successo nella battaglia su De Minaur. Si tratta del terzo incrocio tra i due, con il bilancio che è in parità. Il vincente affronterà ai quarti di finale, quello della sfida tra Carreno Busta e Zverev. Sinner non è l’unico italiano in tabellone, visto che anche Musetti è ancora in gioco. Ecco tutto quello che c'è da sapere su orario e diretta TV e streaming del match.

Sinner a Montecarlo, orario e programma della partita contro Rublev

La sfida tra Jannik Sinner e Andrey Rublev è in programma oggi giovedì 14 aprile sul campo "Court Rainier III" Montecarlo Country Club. Si tratta del quarto incontro in programma su questo campo e inizierà non prima delle 16. L'orario preciso dipenderà dalla lunghezza delle sfide precedenti: se queste dovessero allungarsi più del dovuto, allora per vedere in campo Sinner e Rublev bisognerà aspettare più tempo, con l'orario che dunque slitterà.

Ottavi di finale Atp Montecarlo 2022, dove vedere Sinner – Rublev oggi in TV e streaming

Dove vedere Sinner-Rublev in TV? Il match degli ottavi del Masters 1000 di Montercarlo sarà visibile in esclusiva su Sky, su uno dei due canali dedicati Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (201, 205 del satellite, 472, 482 del digitale terrestre). Per quanto riguarda lo streaming della sfida su dispositivi portatili e computer, si potrà usare l'applicazione Sky Go, riservata agli abbonati Sky. Possibile acquistare anche il singolo tagliando dell'evento sulla piattaforma live on-demand, disponibile anche su smart Tv, Now TV.

I precedenti tra Sinner e Rublev

Jannik Sinner e Andrey Rublev si sono già affrontati in due occasioni nel circuito ATP. Il bilancio è in assoluta parità, anche se sui giudizi pesa le condizioni in cui il russo si è imposto all’esordio contro Jannik messo ko dopo appena 3 giochi da un infortunio. La seconda sfida nel 2021 a Barcellona è stata vinta dall’azzurro 6-2, 7-6. Il confronto degli ottavi di Montecarlo deciderà dunque chi dei due giocatori passerà in vantaggio nei confronti diretti.

Il tabellone di Sinner all'Atp Montecarlo

Sinner che dopo l’esordio complicato con Coric, ha superato Ruusuvuori, in caso di vittoria contro Rublev giocherà ai quarti contro il vincente di Carreno Busta e Zverev, rispettivamente testa di serie numero 13 e 2 del tabellone. Un cammino non semplice per Jannik che si trova dalla stessa parte di Musetti, che Schwartzman e (probabilmente) Tsitsipas permettendo, potrebbe poi ritrovare in una semifinale che sarebbe da urlo per l’Italia del tennis.