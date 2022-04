Sinner più forte anche del dolore, batte Coric e si qualifica per il secondo turno di Montecarlo Jannik Sinner si è qualificato al secondo turno del torneo di Montecarlo. L’italiano ha battuto in tre set Coric e sfiderà mercoledì Otte o Ruusuvuori.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner ha iniziato con un successo la sua avventura nel 1000 di Montecarlo. Il numero 9 del seeding ha sconfitto in tre set il croato Borna Coric. L'azzurro tornerà in campo mercoledì per il match di secondo turno che disputerà con il vincente di Otte-Ruusuvuori, in programma domani. Giornata di vittorie per il tennis italiano nel Principato, perché ha superato il turno anche Fognini.

Borna Coric è stato nella top ten, ma ora è precipitato in classifica. Il croato è tornato alle gare a Miami dopo un'assenza infinita, non il miglior avversario possibile nel primo turno. Mostra la sua bravura soprattutto in avvio Coric che mette in difficoltà Sinner, che fa fatica a registrare il servizio – cinque doppi falli in tre game. Poi l'argine si rompe nel settimo gioco in cui Jannik fa il break, a cui ne seguirà un altro, 6-3 per l'italiano.

Nel secondo entrambi vanno a sprazzi in avvio, poi il break di Coric che mette la freccia nel quinto gioco. In quello successivo Jannik sembra accusare dei problemi fisici, ma continua a giocare. Quando il croato strappa ancora il servizio all'azzurro è il tempo di chiamare il fisioterapista. Si capisce che il problema è agli addominali. Sinner viene trattato dal fisioterapista con la supervisione del medico del torneo. Passata la paura, Jannik ritorna quello del primo set e velocemente si porta sul 3-0, e mantiene senza problemi il break, sul 5-2 Sinner ha i primi due matchpoint, ma nonostante due magie non chiude l'incontro. Ma è solo questione di tempo. Anche il terzo set finisce 6-3.

Ha passato il turno Fabio Fognini, che ha vinto il primo incontro in programma oggi sul campo centrale. Il vincitore 2019 ha sconfitto in tre set Rinderknech e affronterà martedì Tsitsipas, il suo successore nell'albo d'oro.