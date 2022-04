Atp Montecarlo 2022: italiani in gara, tabellone e dove vedere il torneo di tennis in TV A Montecarlo si disputa il primo 1000 sulla terra rossa della stagione 2022. Jannik Sinner è nella parte bassa del tabellone, con Zverev e Tsitsipas. In quella alta sono presenti invece Djokovic e Alcaraz. Il torneo sarà trasmesso in diretta da Sky.

A cura di Alessio Morra

Il Rolex ATP Montecarlo Masters 1000 è il primo dei tornei di tennis su terra battuta, in programma dall'11 al 17 aprile 2022. Questa edizione 2022 promette spettacolo, anche se non c'è Rafa Nadal, undici volte vincitore di questo torneo. Partecipano al torneo 4 tennisti italiani: Sinner, testa di serie numero 9, Fognini, Musetti e Sonego. Non ci sarà, invece, Berrettini, operato alla mano destra. Torna in campo Novak Djokovic che può sfidare venerdì nei quarti di finale Carlos Alcaraz, il futuro re del tennis.

Gli Atp Montecarlo saranno trasmessi in diretta TV su Sky e in streaming su SkyGo e NowTV. Ecco il programma completo del torneo di tennis, disponibile anche sul sito ufficiale, con gli italiani in tabellone e i risultati delle partite.

Tabellone Montecarlo 2022, gli avversari degli italiani: Sinner dalla parte di Zverev

Mancano tre dei primi sette giocatori della classifica ATP, oltre a Nadal sono fuori anche Medvedev e Berrettini. Ma il torneo di Montecarlo è sempre di tutto rispetto. Nella parte alta c'è il numero 1 del mondo Novak Djokovic, che nei quarti potrebbe sfidare il numero 8 del seeding Carlos Alcaraz, fresco vincitore a Miami (lo spagnolo non ha nemmeno 19 anni). In alto anche il norvegese Ruud, semifinalista un anno fa, e il britannico Norrie. La parte bassa invece è presidiata da Alexander Zverev, numero 2 del tabellone che ha la possibilità di avvicinarsi alla prima posizione mondiale. Nel suo quarto anche Sinner e Rublev, finalista nel 2021. Il tabellone di Jannik non è dei più semplici. Più su il canadese Auger-Aliassime, numero 6, e soprattutto Tsitsipas, campione in carica che esordirà contro Fognini.

Leggi anche Lo strano caso di Djokovic, non gioca ma è sempre il numero 1 del tennis

Il programma degli ATP Montecarlo di tennis: partite e risultati

Il torneo è iniziato domenica 10 aprile e si chiuderà con la finale che si disputerà nel giorno di Pasqua e cioè domenica 17 aprile. I primi giorni sono dedicati al primo e al secondo turno. I quarti si terranno venerdì, sabato invece le semifinali.

Trentaduesimi di finale – 11 aprile

Fognini – Rinderknech 7-5 4-6 6-3

Schwartzman – Khachanov 6-7 6-3 6-3

Bublik – Wawrinka 3-6 7-5 6-2

de Minaur – Zapata 6-3 6-4.

Sedicesimi di finale – 12 aprile

Campo Centrale dalle ore 11:

Evans-Bonzi

Musetti-Paire

Djokovic-Davidovich Fokina

Fognini-Tsitsipas non prima delle 15

Campo dei Principi dalle ore 11:

Sonego-Ivashka

Fritz-Catarina

Rune-Karatsev

Lajovic-Dimitrov

Sedicesimi di finale – 13 aprile

Ottavi – 14 aprile

Quarti – 15 aprile

Semifinali – 16 aprile

Domenica – 17 aprile

Dove vedere gli ATP Montecarlo in diretta TV e streaming

Il torneo di Montecarlo viene tradizionalmente trasmesso da Sky, che detiene in esclusiva i diritti TV di tutti i tornei 1000 della stagione. I principali incontri saranno mandati in onda su Sky Sport (canale 201), ma il tennis di Montecarlo sarà visibile anche su Sky Sport Tennis (canale 205). In streaming il 1000 monegasco si potrà seguire sia tramite Sky Go che Now.