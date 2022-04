Sinner-Zverev oggi all’ATP Montecarlo: orario e dove vedere la partita degli ottavi in diretta TV Jannik Sinner sfida Alexander Zverev nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Match in programma non prima delle 14, con l’azzurro che va a caccia del pareggio dopo due sconfitte e una vittoria contro il tedesco. Ecco tutto quello che c’è da sapere per la diretta TV e streaming.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner affronta Alexander Zverev nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista classe 2001 9a testa di serie del tabellone, è l'ultimo italiano rimasto dopo la sconfitta di Musetti contro Schwartzman. Dopo la vittoria contro Rublev, in cui Sinner ha dovuto fare i conti ancora con le vesciche, altra sfida difficile contro il numero 3 del mondo Zverev. Tre i precedenti tra i due, con l'azzurro che ha vinto in una sola occasione, sulla terra rossa. Il vincente di Sinner-Zverev sfiderà in semifinale quello di Schwartzman-Tsitsipas. Il match è in programma non prima delle 14. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla diretta TV e streaming del match.

Sinner oggi a Montecarlo, orario e programma della partita contro Zverev

La sfida tra Jannik Sinner e Alexander Zverev è in programma oggi venerdì 15 aprile sul campo centrale Ranieri III del Montecarlo Country Club. Il match inizierà non prima delle 14, e sarà il terzo dopo quelli tra Davidovich Fokina, giustiziere di Djokovic, e Fritz, e Dimitrov-Hurkacz. Se questi dovessero prolungarsi, allora slitterà anche Sinner-Zverev, che accumulerà ritardo.

Quarti di finale Atp Montecarlo 2022, dove vedere Sinner – Zverev oggi in TV e streaming

Dove vedere Sinner-Zverev in TV? Il match dei quarti del Masters 1000 di Montecarlo non sarà trasmesso in chiaro, ma sarà visibile in esclusiva su Sky. Diretta TV su uno dei due canali dedicati Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (201, 205 del satellite, 472, 482 del digitale terrestre. Possibile anche acquistare il singolo tagliando dell'evento sulla piattaforma live on demand NOW Tv. Per la visione in streaming di Sinner-Zverev, gli abbonati Sky potranno collegarsi con dispositivi portatili e computer all'app loro riservata Sky Go.

I precedenti tra Sinner e Zverev

Quello tra Sinner e Zverev comincia ad essere un classico del circuito ATP. Il tennista italiano e quello tedesco rispettivamente numero 12 e 3 del mondo, si sono affrontati già in 3 occasioni, con il bilancio che è di 2 vittorie a 1 per Zverev. Quest’ultimo ha trionfato nei sedicesimi degli US Open 2021 e a Colonia 2020, arrendendosi sulla terra rossa del Roland Garros nei sedicesimi sempre nel 2020. Un precedente che fa ben sperare Jannik.

Il tabellone di Sinner all'Atp Montecarlo: l'avversario in semifinale

Si entra nel vivo dunque nel Masters 1000 di Montecarlo con i quarti di finale. Se Sinner dovesse battere Zverev approderebbe in semifinale, dove troverebbe uno tra Schwartzman e Tsitsipas, con quest’ultimo terza testa di serie del tabellone ampiamente favorito. Dall’altra parte grande equilibrio con la prima semifinale che sarà definita dalle sfide Davidovic-Fritz e Dimitrov-Hurkacz.