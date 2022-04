Jannik Sinner agli ottavi a Montecarlo: Ruusuvuori si arrende ancora Jannik Sinner ha battuto Ruusuvuori nei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Prestazione in crescendo dell’italiano che aspetta il vincente di Rublev-De Minaur.

A cura di Marco Beltrami

Sinner batte Ruusuvuori a Montecarlo

Jannik Sinner è agli ottavi nel Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista italiano 9a testa di serie del tabellone, dopo aver superato Coric, ha concesso il bis contro Ruusuvuori ottenendo il 4° trionfo nel circuito principale contro il finlandese numero 81 che aveva superato già a Miami annullando 3 match-point. Non il miglior Sinner, ma è comunque bastato per avere la meglio di un giocatore ostico, che ha sempre messo in difficoltà l'azzurro. Oltre all'altro italiano Musetti che ha superato Auger-Aliassime e ora sfiderà Schwartzman, Jannik ora sfiderà il vincente di Rublev-De Minaur, per giocarsi la chance di conquistare i quarti.

Il primo set del match tra Sinner e Ruusuvuori è stato contraddistinto dal vento e anche dai tanti errori, da entrambe le parti. L'inizio di Jannik è stato difficile come confermato dai 9 punti di fila del finlandese sul suo servizio e dal break piazzato da quest'ultimo che gli ha permesso di produrre il primo strappo dell'incontro. Bravo l'azzurro a rispondere con il controbreak, ribaltando la situazione. 4-3 e servizio per Sinner che dopo un game disastroso ha vanificato però la potenziale fuga. Appuntamento a rimandato poco dopo, quando è riuscito a chiudere 7-5 sfruttando comunque il maggiore tasso tecnico.

L'inerzia si è spostata dalla parte del numero 12 al mondo, che infatti ha iniziato bene il secondo parziale conquistando subito il break. Certo il match è rimasto tutt'altro che semplice per il nostro giocatore che ha alternato grandi punti, a qualche errore di troppo. Ruusuvuori è rimasto in scia, senza però riuscire a riaprire il confronto che Sinner è stato bravo a chiudere con il punteggio di 6-3.

Quando gioca Sinner gli ottavi a Montecarlo

Sinner tornerà in campo domani giovedì 14 aprile per gli ottavi di finale a Montecarlo per il match contro uno tra Rublev o De Minaur. La sfida è la terza di giornata in programma sul campo Ranieri III ed è in programma non prima delle 17. Tutto dipenderà dal prolungamento delle sfide precedenti.