Sinner non molla, annulla tre match-point a Ruusuvuori e vola ai sedicesimi a Miami Jannik Sinner è riuscito a vincere un match molto complicato contro Ruusuvuori, centrando così i sedicesimi di finale del Masters di Miami dove troverà Carreno Busta.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner torna a vincere e si mette alle spalle il sofferto ritiro prima del confronto con Kyrgios a Indian Wells. Sul cemento di Miami, dove il tennista italiano nella scorsa stagione raggiunse la finale arrendendosi a Hurkacz, si è imposto con il punteggio di 6-4, 3-6, 7-6 su Ruusuvuori, numero 71 della classifica ATP nei 32esimi. Sinner che è stato ad un passo dal baratro, come confermano i 3 match-point annullati, ha collezionato il terzo successo in altrettante sfide nel circuito principale contro il finlandese, bissando il successo dell'edizione 2021. Dopo Fognini dunque e la Bronzetti nel femminile, un'altra buona notizia per l'Italia del tennis con Jannik che aspetta ora Carreno Busta ai sedicesimi.

E pensare che le cose per Jannik si potevano mettere male già nel primo set, quando ha rischiato di perdere il servizio nel quarto game. Dopo aver annullato tre pericolose palle break, l’azzurro ha invece capovolto la situazione piazzando lui invece il break nel gioco successivo, andando poi a chiudere 6-4. Nel secondo parziale, è sempre stato un break a fare la differenza ma questa volta a favore di Ruusuvuori che è diventato molto più aggressivo, alzando anche il livello del suo tennis. 6-3 e discorso rimandato al terzo e decisivo parziale.

Un copione che sembrava potersi ripetere anche nel terzo set, in cui il finlandese è riuscito subito a strappare il servizio resistendo poi ai tentativi di ritorno di Sinner non troppo continuo e poco incisivo sui turni in battuta del suo avversario. Così il numero 71 del mondo si è ritrovato ad andare a servire per il match sul 5-4. Qui Sinner ha tirato fuori il carattere con un paio di esultanze rabbiose, piazzando il controbreak che gli ha garantito fiducia e consapevolezza nei propri mezzi per andare fino al tie-break dove ha annullato 3 match-point in una girandola di emozioni prima di trionfare tra gli applausi.

Il prossimo avversario di Sinner nel Masters di Miami ai sedicesimi sarà Carreno Busta, che ha battuto Goffin nel turno precedente. I due si conoscono, visto che il tennista italiano ha affrontato quello spagnolo nell'edizione 2020 del torneo di Rotterdam incassando una sconfitta in 3 set. Questa potrebbe essere dunque l'occasione per una rivincita, per Jannik che dopo il ritiro di Berrettini per il problema alla mano e uno dei principali candidati ad arrivare fino in fondo in un'atmosfera che considera congeniale.

Fognini vince la battaglia contro Daniel, gli altri risultati

Buone notizie dunque per i colori italiani. Oltre a Sinner ok anche Fognini che dopo un match dall'andamento altalenante, è riuscito a superare Daniel con il punteggio di 6-7(1) 6-2 7-6(5). E pensare che anche il ligure è stato ad un passo dalla sconfitta, con il giapponese avanti di un break con il servizio a disposizione nel terzo set sul 6-5. Alla fine però Fabio è riuscito a mettere il discorso in parità e poi a chiudere. Ora aspetta Kyrgios che ha demolito Rublev. Applausi anche per la Bronzini che ai sedicesimi se la vedrà con la Kalinskaya.