Super Musetti a Montecarlo: batte Auger-Aliassime e vola agli ottavi Lorenzo Musetti, numero 83 della classifica ATP, ha battuto ai sedicesimi del Masters 1000 di Montecarlo, il 9° giocatore al mondo Felix Auger-Aliassime. Agli ottavi sfiderà Schwartzman.

A cura di Marco Beltrami

Un Lorenzo Musetti da stropicciarsi gli occhi a Montecarlo. Il giovane talento italiano, numero 83 della classifica ATP, ha battuto a sorpresa in due set, la sesta testa di serie del tabellone Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-2, 7-6. Un successo importante per il carrarino che ha sfoderato un tennis in crescendo nelle ultime settimane, dimostrandosi ancora una volta a suo agio sulla terra rossa. Musetti, secondo italiano agli ottavi nel Masters 1000 dopo Sinner, conosce già il nome del suo prossimo avversario, ovvero l'argentino Schwartzman.

