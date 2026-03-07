Sinner passeggia a Indian Wells, gli bastano 62 minuti per vincere: “Sto bene, ma devo migliorare”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Indian Wells 2026 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner ha esordito sul velluto a Indian Wells. Troppo il divario con il ceco Svrcina che è stato travolto. 6-1 6-1 in appena 62 minuti. Spazzato via da un tennista che è sempre implacabile all inizio di ogni torneo. Un successo netto che proietta l'azzurro al terzo turno, che disputerà domenica contro il canadese Denis Shapovalov.

Sinner fa un paio di magie e si guadagna la sfida con Shapovalov

Una partita senza storia, come doveva essere. 6-1 6-1 in un'ora poco più. Livello diverso, categorie differenti tra Jannik e il tennista ceco, proveniente dalle qualificazioni e numero 109 ATP. Peso diverso in ogni cosa. Buono per testare i colpi e la condizioni, nella canicola californiana, pure quando si gioca senza sole. Un paio di colpi favolosi, un recupero che è già in corsa per essere il punto del torneo e la vittoria per trovare Shapovalov, in un test senz'altro più probante. Il canadese ha vinto sul filo contro l'argentino Etcheverry, specialista del rosso.

"Ho lavorato bene, ma devo migliorare"

Chiusa la partita il tennista italiano, numero 2 ATP, che a Indian Wells non ha mai vinto, ha mostrato la sua tranquillità, più che comprensibile se si pensa alla partita: "Sono calmo e rilassato. Ho giocato bene, sono contento, questo torneo mi piace molto e mi è mancato, ma ho ancora qualcosa da migliorare, ma mi sono preparato molto per questi due tornei negli Stati Uniti. Mentalmente sto bene, ho lavorato molto sul fisico e sono felice di essere tornato in campo".

Ko Musetti e Berrettini, vincono Paolini e Cobolli

Sinner si è qualificato per il terzo turno, come lui anche Cobolli che ha rimontato contro Kecmanovic. Hanno invece perso Matteo Berrettini, che giocava contro Zverev (numero 4), e soprattutto Lorenzo Musetti, che al ritorno alle gare ha mostrato di non essere in grande condizione ed è stato sconfitto dal magiaro Fucsovics. In campo femminile bel successo di Jasmine Paolini.