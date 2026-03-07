Tennis
video suggerito
video suggerito
Indian Wells 2026 di tennis

Sinner passeggia a Indian Wells, gli bastano 62 minuti per vincere: “Sto bene, ma devo migliorare”

Jannik Sinner inizia con un successo per 6-1 6-1 al torneo di Indian Wells. L’italiano passeggia con Svrcina e sfiderà nel terzo turno il canadese Denis Shapovalov.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Alessio Morra
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Indian Wells 2026 di tennis

Jannik Sinner ha esordito sul velluto a Indian Wells. Troppo il divario con il ceco Svrcina che è stato travolto. 6-1 6-1 in appena 62 minuti. Spazzato via da un tennista che è sempre implacabile all inizio di ogni torneo. Un successo netto che proietta l'azzurro al terzo turno, che disputerà domenica contro il canadese Denis Shapovalov.

Sinner fa un paio di magie e si guadagna la sfida con Shapovalov

Una partita senza storia, come doveva essere. 6-1 6-1 in un'ora poco più. Livello diverso, categorie differenti tra Jannik e il tennista ceco, proveniente dalle qualificazioni e numero 109 ATP. Peso diverso in ogni cosa. Buono per testare i colpi e la condizioni, nella canicola californiana, pure quando si gioca senza sole. Un paio di colpi favolosi, un recupero che è già in corsa per essere il punto del torneo e la vittoria per trovare Shapovalov, in un test senz'altro più probante. Il canadese ha vinto sul filo contro l'argentino Etcheverry, specialista del rosso.

"Ho lavorato bene, ma devo migliorare"

Chiusa la partita il tennista italiano, numero 2 ATP, che a Indian Wells non ha mai vinto, ha mostrato la sua tranquillità, più che comprensibile se si pensa alla partita: "Sono calmo e rilassato. Ho giocato bene, sono contento, questo torneo mi piace molto e mi è mancato, ma ho ancora qualcosa da migliorare, ma mi sono preparato molto per questi due tornei negli Stati Uniti. Mentalmente sto bene, ho lavorato molto sul fisico e sono felice di essere tornato in campo".

Leggi anche
Sinner gioca anche il doppio a Indian Wells: fa coppia con Opelka in un tabellone ricco di stelle

Ko Musetti e Berrettini, vincono Paolini e Cobolli

Sinner si è qualificato per il terzo turno, come lui anche Cobolli che ha rimontato contro Kecmanovic. Hanno invece perso Matteo Berrettini, che giocava contro Zverev (numero 4), e soprattutto Lorenzo Musetti, che al ritorno alle gare ha mostrato di non essere in grande condizione ed è stato sconfitto dal magiaro Fucsovics. In campo femminile bel successo di Jasmine Paolini.

Tennis
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Formula 1
Mercedes di un altro livello: Russell in pole al GP Australia. Leclerc quarto, Hamilton settimo
Leclerc sbalordito dalla "vera" Mercedes vista nelle libere di Melbourne: "È impressionante"
Enorme spavento per Hamilton nelle Libere 2: si trova davanti l'Alpine piantata in mezzo alla pista
Newey svela la verità sul disastro Aston Martin-Honda: "L'abbiamo scoperto solo a novembre"
Chi è Arvid Lindblad, l'unico esordiente della F1 che proverà a ripercorrere le orme di Verstappen
Il programma del Gran Premio d'Australia della F1 2026: gli orari e dove vederlo in TV e in streaming
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Tennis
api url views