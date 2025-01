video suggerito

Sinner nel mirino della stampa tedesca: "Una farsa, l'ombra del doping sulla finale degli Australian Open" La Bild ha pubblicato un articolo durissimo contro Jannik Sinner e ha parlato addirittura di farsa nel vedere il tennista italiano in finale agli Australian Open: "La finale degli Australian Open è coperta da un'ombra di doping, il fatto che Sinner sia in una finale del Grande Slam per la seconda volta consecutiva dopo gli US Open è una farsa per molti giocatori, esperti e osservatori della scena".

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner e Alexander Zverev sono il numero 1 e il numero 2 della classifica ATP e si sfideranno nella finale degli Australian Open, domenica 26 gennaio (alle ore 9:30). Una finale che vede l'italiano favorito, anche se il tedesco è avanti nei confronti diretti. La Bild, alla vigilia della finale, ha messo nel mirino Sinner e ha usato parole durissime verso il tennista altoatesino lanciando accuse pesantissime.

Sinner è stato assolto lo scorso agosto

Sinner è stato assolto dall'ITIA e questa è la realtà, ed è l'unica cosa conta: la verità processuale. L'ormai nota contaminazione al Clostebol aveva portato alla positività a un test antidoping di Jannik lo scorso marzo. Il processo si è chiuso ad agosto con Sinner assolto, anche se la WADA ha fatto ricorso e nel mese di aprile il caso verrà riaperto. L'italiano può giocare regolarmente e continua a vincere.

"Ombra di doping sulla finale degli Australian Open"

Di questa situazione c'è chi ne parla, pure troppo, come nel caso di Kyrgios. Ora a sparare a zero nei confronti del miglior tennista al mondo c'è la Bild, quotidiano tedesco che nella versione online ha pubblicato un articolo nel quale ha messo nel mirino Jannik, al quale ha dedicato parole di fuoco.

Sebastian Kayser, inviato a Melbourne, nell'edizione online ha scritto: "La finale degli Australian Open è coperta da un’ombra di doping, il fatto che Sinner sia in una finale del Grande Slam per la seconda volta consecutiva dopo gli US Open è una farsa per molti giocatori, esperti e osservatori della scena. Il fatto che gli sia permesso di giocare a Melbourne e di difendere il suo titolo è insolito, qualcosa che non accadrebbe in altri sport visti i suoi precedenti".

"Zverev dovrebbe essere il numero 1"

L'invettiva l'ha continuata dicendo: "Nonostante sia risultato positivo a due test, Sinner ha potuto continuare a giocare senza essere squalificato e ha persino vinto gli US Open, il suo secondo titolo del Grande Slam nel 2024 dopo quello di Melbourne. Le regole dell’ITIA sono in contrasto con le normative degli altri sport, dove i casi di doping diventano pubblici in tempi relativamente brevi".

Il pezzo si chiude sottolineando che senza Sinner il tedesco Zverev sarebbe il numero uno della classifica ATP: "Zverev sarebbe già da tempo il numero uno del mondo se il caso Sinner non fosse stato messo sotto il tappeto. Potrebbe diventarlo se Sinner venisse squalificato". La finale è stata caricata già a dovere.