Sinner-Moutet oggi al Roland Garros 2024, orario TV e dove vedere la partita in diretta e streaming Jannik Sinner gioca contro Corentin Moutet stasera il match valido per gli ottavi di finale del Roland Garros. Si parte alle ore 20:15, diretta TV su Eurosport.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner torna in campo oggi e lo fa contro Corentin Moutet, l'ultimo tennista francese ancora nel tabellone maschile del Roland Garros. La sfida tra Sinner e Moutet si disputerà sul campo centrale e prenderà il via non prima delle ore 20:15. Diretta TV su Eurosport.

A che ora gioca Sinner contro Moutet oggi al Roland Garros 2024

Il match tra Jannik Sinner e Corentin Moutet è stato scelto come quello serale. Dunque il numero 2 del seeding del Roland Garros e il tennista francese non scenderanno in campo prima delle ore 20:15. L'orario sarà rispettato se i tre incontri in programma in giornata sul Philippe Chatrier non si protrarranno, come è accaduto invece sabato. Nel pomeriggio anche Alcaraz-Auger-Aliassime e Tsitsipas-Arnaldi.

Dove vedere Sinner-Moutet oggi al Roland Garros in TV e streaming

Il match degli ottavi di finale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Corentin Moutet si potrà seguire in diretta televisiva su Eurosport, che detiene i diritti TV in esclusiva dello slam parigino. Eurosport si può vedere in diversi modi, ma con ognuno serve un abbonamento. Eurosport è presente tra i canali Sky, tra quelli DAZN e naturalmente tra quelli di Discovery+. Streaming con Sky Go, NOW, DAZN e Discovery+.

Sinner-Moutet, i precedenti in carriera

Questo sarà in assoluto il primo confronto diretto tra Jannik Sinner e Corentin Moutet, tennista di grande talento ma dal carattere bizzoso che per questo non è riuscito a vincere nemmeno un titolo ATP, né a entrare nei primi 50. Ma Moutet è un osso duro e l'incontro sarà certamente spettacolare.

Il tabellone di Sinner al Roland Garros, chi sarà il prossimo avversario

Jannik Sinner è la testa di serie numero 2 e oggi affronta negli ottavi Corentin Moutet. Dovesse vincere l'altoatesino si qualificherebbe per i quarti dove, secondo tabellone, affronterebbe o il numero 7 del seeding il polacco Hubert Hurkacz o il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 10, già battuto nella finale di Miami.