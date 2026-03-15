Sinner-Medvedev oggi in finale a Indian Wells, quando gioca e dove vederla in TV e streaming

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Jannik Sinner si è preso la prima finale in carriera a Indian Wells, battendo nettamente Alexander Zverev in due set (6-2, 6-4), e si contenderà il titolo del 1000 americano contro Daniil Medvedev, vittorioso sul numero 1 Alcaraz nell'altra semifinale. Il match che vale il torneo si disputa oggi domenica 15 marzo 2026 con inizio non prima delle ore 2e in Italia. La diretta della partita sarà sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis), non è prevista al momento diretta in chiaro su TV8. Per Sinner è la prima finale a Indian Wells, raggiunta senza perdere nemmeno un set in tutto il torneo grazie ad un percorso fin qui a dir poco dominante che ha visto il n.2 del ranking prendersi le vittorie su Svrcina, Shapovalov, Fonseca, Tien e Zverev. Il tennista italiano è in vantaggio 8 a 7 nei precedenti contro Medvedev.

Quando gioca Sinner in finale a Indian Wells contro Medvedev

La finale maschile di Indian Wells Sinner-Medvedev inizierà non prima delle 22 ora italiana, perché in programma segue la finale femminile che apre la giornata di domenica. Si gioca ovviamente sul Stadium 1 all'Indian Wells Tennis Garden, in sessione diurna. Una finale alla quale Sinner arriva in gran forma, con una striscia impressionante di vittorie provando a cercare il suo primo titolo a Indian Wells grazie al quale completerebbe tutti i Masters 1000 hard-court.

Prima di questa edizione 2026 il miglior risultato di Jannik Sinner era stata la semifinale, raggiunta due volte consecutive nel 2023 e 2024, sempre fermato dal suo oramai storico rivale, Carlos Alcaraz. Non era mai arrivato in finale né ha mai vinto il titolo. Jannik Sinner ha partecipato in totale a Indian Wells 5 volte prima del 2026, con un record complessivo di 11 vittorie e 3 sconfitte nelle edizioni precedenti.

Dove vedere la finale di Indian Wells Sinner-Medvedev in diretta TV e in streaming

La finale maschile di Indian Wells 2026 tra Sinner e Medvedev si potrà vedere in TV e in streaming su Sky e le sue piattaforme. Diretta per gli abbonati sui canali Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Uno (canale 201). Esclusiva su NOW con il Pass Sport per guardare la finale in streaming su smart TV, app mobile, tablet o PC. Alternativa è l'app Sky Go (in esclusiva per abbonati Sky), che permette di seguire le partite live sui dispositivi mobili o via web. Non è prevista al momento diretta TV in chiaro su TV8.

Sinner-Medvedev, i precedenti prima della finale di Indian Wells

La finale di Indian Wells sarà il 16° incontro tra Sinner e Medvedev. Il bilancio dei precedenti vede il tennista altoatesino avanti 8 a 7 sul russo. Dopo le sei vittorie consecutive nei primi sei incontri a favore di Medvedev, Jannik ha invertito la rotta vincendo otto degli ultimi nove incontri disputati contro l'attuale numero 10 del ranking ATP. L'ultimo precedente, vinto in due set da Sinner, risale alle ATP Finals 2025, mentre l'ultimo successo di Medvedev è arrivato nei quarti di Wimbledon 2024. L'ultima sfida tra i due in una finale è quella degli Australian Open 2023, il primo Slam vinto da Sinner nella sua carriera.