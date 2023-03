Sinner-Mannarino ai sedicesimi ATP Indian Wells: orario e dove vederla in diretta tv e streaming Sinner gioca contro Mannarino nel terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells. In palio gli ottavi contro uno tra Rune e Wawrinka. Match in orario non prima delle 22, con diretta TV e streaming su Sky. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner gioca contro Adrian Mannarino nei sedicesimi del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells. La partita del terzo turno è in programma non prima delle ore 22 italiane e mette in palio gli ottavi contro uno tra Rune e Wawrinka. Jannik reduce dal successo contro Gasquet è l'ultimo italiano in tabellone dopo le eliminazioni di Berrettini che giocherà il challenger di Phoenix e Musetti, sconfitto proprio da Mannarino. Due i precedenti tra il 34enne francese numero 68 della classifica e Sinner 13° giocatore ATP, con altrettante vittorie per l'italiano. Diretta TV e streaming su Sky.

A che ora gioca Sinner contro Mannarino a Indian Wells: orario e programma

La partita tra Sinner e Mannarino è in programma oggi lunedì 13 marzo non prima delle ore 22 italiane. Il match del terzo turno del Masters 1000 Indian Wells si giocherà sul campo Stadium 3, a seguire quelli tra Cerundolo e Auger-Aliassime e Raducanu-Haddad Maia. In caso di prolungamenti la partita di Sinner potrebbe iniziare con ritardo e slittare dunque più avanti.

Dove vedere Sinner-Mannarino in diretta TV e streaming

Dove vedere Sinner-Mannarino in TV? Il match valido per i sedicesimi di Indian Wells sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport. Gli abbonati all'emittente satellitare dovranno collegarsi al canale Sky Sport Tennis (205) per assistere al match. Per lo streaming sarà possibile seguire la sfida tra Sinner e Mannarino su Sky Go, applicazione riservata agli utenti Sky. Possibile anche acquistare su dispositivi portatili e computer il singolo biglietto del match sulla piattaforma on demand Now TV.

I precedenti tra Sinner e Mannarino

Jannik Sinner e Adrian Mannarino si sono affrontati due volte in carriera. In entrambi i precedenti a vincere è stato il tennista italiano: prima nella semifinale del torneo di Sofia del 2020, sul cemento indoor, e poi nella scorsa stagione nel secondo turno del Masters 1000 del Canada sul cemento outdoor.

Il prossimo avversario di Sinner: il tabellone del Masters 1000 di Indian Wells

Sinner, 11a testa di serie del torneo, in caso di vittoria su Mannarino sfiderà il vincente del confronto tra Wawrinka e il numero 7 ATP Rune. Jannik che si trova nella parte alta del tabellone potrebbe poi incrociare sulla sua strada, Taylor Fritz, favorito nel suo percorso. Guardando più avanti l’avversario della semifinale potrebbe essere Alcaraz, anche nella stessa zona ci sono Hurkacz e Auger-Aliassime da non sottovalutare.