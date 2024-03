Sinner-Machac a Miami, il video con gli highlights dell’ultima partita Le immagini di Sinner-Machac, la partita dei quarti di finale del torneo di Miami: gli highlights con i punti più belli della sfida. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner ha battuto in due set Machac ai quarti del torneo di Miami. Ancora una vittoria per la testa di serie numero 2 che ora affronterà in semifinale uno tra Medvedev e Jarry, con il russo favorito. Il tabellone del masters 1000 poi potrebbe regalare una finale contro Alcaraz, replay della recente semifinale persa a Indian Wells. Buona prestazione per il tennista italiano che dopo un primo set più combattuto, ha dilagato nel secondo come spesso accade imponendosi dunque 6-4, 6-2.

Un Sinner non eccessivamente brillante ma al quale, come da sua stessa ammissione, è bastato giocare bene i punti decisivi durante la partita. Molto positivo dunque nei momenti cruciali il rendimento di Jannik che si è contraddistinto anche per uno splendido punto con un rovescio ad una mano. Machac ha provato a tenergli testa, ma di fatto si è dovuto arrendere con il passare dei game alla crescita dell'italiano. Resta buono comunque il torneo del tennista ceco che nel turno precedente aveva eliminato Matteo Arnaldi e guadagnerà diverse posizioni nel ranking. Sicuramente ora Sinner avrà un giorno per ricaricare le energie prima della semifinale in programma venerdì contro il vincente della sfida tra Medvedev e Jarry, con il primo favorito.

In quell'occasione il tennista numero 3 del ranking mondiale non potrà concedersi cali di ritmo, contro un avversario sicuramente più complicato. Sicuramente Sinner e il suo staff sapranno come prepararsi al meglio, con lo stimolo poi di una possibile finale in cui potrebbe esserci la rivincita contro Carlos Alcaraz che si trova nell'altra parte del tabellone.