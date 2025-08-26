Sinner-Kopriva oggi agli US Open, quando gioca: orario e dove vederla in TV e streaming

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open 2025 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner debutta agli US Open contro Vit Kopriva oggi non prima delle 17:30. Il numero uno del mondo, costretto al ritiro nella finale di Cincinnati a causa di problemi fisici, apre la difesa del titolo a Flushing Meadows sfidando il ceco, attuale numero 87 ATP. In palio c’è il pass per il secondo turno, dove lo attende il vincente tra Popyrin e Ruusuvuori. Nessun precedente tra Sinner e Kopriva. L’incontro è in programma sul campo Arthur Ashe, e sarà trasmesso in diretta TV su SuperTennis e Sky, oltre che in streaming su SuperTennix, Sky Go e NOW.

A che ora gioca Sinner contro Kopriva agli US Open, orario e programma

La partita tra Sinner e Kopriva agli US Open è in programma oggi martedì 26 agosto non prima delle 17:30, ora italiana. La sfida si giocherà sul campo Arthur Ashe, a seguire quello tra Arango e Swiatek del tabellone femminile. In caso di prolungamento, la sfida del tennista italiano numero uno al mondo potrebbe iniziare più tardi.

Sinner-Kopriva, dove vederla in tv e streaming e in chiaro

Dove vedere in TV la partita tra Sinner e Kopriva? Il debutto di Sinner agli US Open sarà trasmessa in diretta in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale e 212 di Sky) e su Sky Sport Uno (canale 201). Gli appassionati potranno seguirla anche in streaming tramite Sky Go, Now, SuperTenniX (a pagamento) e sul sito ufficiale di SuperTennis.

I precedenti tra Sinner e Kopriva, chi è il primo avversario di Jannik

Quella tra Jannik Sinner e Kopriva sarà la prima sfida assoluta tra i due. Vit Kopriva, 28 anni, arriva dalla Repubblica Ceca ed è un tennista che ha trascorso buona parte della carriera tra i tornei Challenger, riuscendo comunque a raccogliere diversi successi. Oggi occupa la posizione numero 87 del ranking mondiale, mentre il suo miglior piazzamento è stato l’78°. In Italia ha festeggiato due titoli Challenger: il primo a Verona nel 2023, il secondo a Napoli nel marzo scorso, quando ha battuto in finale Luciano Darderi. I risultati più importanti li ha ottenuti soprattutto sulla terra battuta.