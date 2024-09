Sinner-Jarry all’ATP Pechino, quando gioca: orario e dove vedere la partita in TV e streaming

video suggerito

Dopo la vittoria conquistata agli US Open Sinner torna in campo domani contro Jarry per la partita del primo turno del torneo di Pechino. Si gioca domani giovedì 26 settembre non prima delle 9, con diretta TV e streaming su Sky, Sky Go e NOW. Il tennista italiano numero uno al mondo e campione in carica, ha un unico precedente contro il 28° giocatore del ranking chiusosi con una sconfitta nel 2019. In palio il secondo turno contro uno tra Struff e Wawrinka. In campo nel torneo China Open anche gli azzurri Cobolli, Sonego e Musetti. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla partita.

ATP Pechino, quando gioca Sinner contro Jarry: orario e programma

La partita tra Sinner e Jarry si giocherà giovedì 26 settembre non prima delle 9. L'orario preciso della sfida dipenderà dalle tempistiche delle due in programma in precedenza sullo stesso impianto, ovvero Osorio-Tomljanovic e Zhou-Kotov. Se queste dovessero prolungarsi, allora anche l'orario di Sinner-Jarry potrebbe cambiare.

Dove vedere Sinner-Jarry in TV e streaming

Dove vedere Sinner-Jarry in TV e streaming? La partita valida per il primo turno del torneo di Pechino si potrà vedere in esclusiva su Sky, sui canali dedicati Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno. Nessuna possibilità di visione del match in chiaro. Per quanto riguarda la diretta streaming, si potrà seguire sull'app Sky Go riservata agli abbonati Sky o su NOW, piattaforma live on demand.

I precedenti tra Sinner e Jarry

Sinner e Jarry si sono affrontati una sola volta nel circuito ATP. Il precedente risale al 2019, quando il tennista italiano e quello cinese si sfidarono sull’erba di ‘s-Hertogenbosch. In quell’occasione ad avere la meglio nei 32esimi di finale fu il cileno con il punteggio di 7-6, 6-3. A Pechino però sarà tutta un’altra musica, soprattutto alla luce della crescita di Jannik che tra l’altro è molto più a suo agio sul cemento rispetto al suo avversario sudamericano.

Il tabellone di Sinner a Pechino

Sinner in caso di vittoria contro Jarry affronterà uno tra Struff e Wawrinka. Possibile quarto contro Dimitrov e poi una semifinale con il favorito Rublev o con la suggestiva prospettiva di un derby con Musetti. Solo in finale l'incrocio con Alcaraz.