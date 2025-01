video suggerito

Sinner-Jarry agli Australian Open, quando gioca: orario e dove vedere la partita in TV e streaming Sinner-Jarry è la partita d’esordio di Jannik agli Australian Open in programma stanotte non prima delle 4, ora italiana. Tutto quello che c’è sapere su orario e diretta TV. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner gioca la partita d'esordio agli Australian Open contro Nicolas Jarry stanotte non prima delle 4, ora italiana. Il numero uno del mondo e prima testa di serie, campione in carica, affronterà il 34° giocatore del ranking con il quale il bilancio dei precedenti è di 1-1. In caso di vittoria sfida contro uno tra la wild-card Schoolkate e Daniel.

Sinner dopo le vittorie con Popyrin e Tsitsipas nelle esibizioni prima degli Australian Open gioca la sua prima partita, che si potrà vedere in TV su Eurosport, DAZN, Sky e in streaming su DAZN, Sky GO, NOW e Discovery+. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

A che ora gioca Sinner stanotte agli Australian Open con Jarry: orario e programma

Il match tra Sinner e Jarry che apre l'avventura di Jannik agli Australian Open, si disputerà lunedì 13 gennaio. Il numero uno del mondo scenderà in campo sul campo centrale dell'impianto di Melbourne, ovvero la Rod Laver Arena. L'orario d'inizio sarà non prima delle 4, ora italiana. Il rischio di uno slittamento è concreto, se i match in programma in precedenza dovessero prolungarsi.

Sinner-Jarry, dove vederla in diretta TV e streaming

Dove vedere Sinner-Jarry in TV? La partita d'esordio di Jannik agli Australian Open non sarà trasmessa in chiaro in televisione. Diretta su Eurosport, disponibile sia su DAZN che Sky per i rispettivi abbonati. Per quanto riguarda lo streaming, il match di Sinner contro Jarry si potrà vedere su Eurosport player, DAZN, Sky GO (app riservata agli abbonati Sky), NOW e Discovery+, tutti servizi per cui è necessario un abbonamento.

I precedenti tra Sinner e Jarry

Il bilancio è dei precedenti tra Sinner e Jarry è in assoluta parità, 1-1. La prima sfida tra i due risale al 2019 quando a vincere fu il giocatore cileno sull’erba di ‘s-Hertogenbosch in due set. La rivincita è arrivata a Pechino nella scorsa stagione quando Jannik vinse in tre set, dopo aver perso il primo parziale. L’azzurro parte favorito contro il 29enne numero 34 del mondo, ma dovrà fare attenzione al piglio di Jarry.